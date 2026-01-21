Kontaktfamilj till syskonpar // Skåne
2026-01-21
Kontaktfamilj till syskonpar
Hemnovia söker nu en kontaktfamilj till ett syskonpar under 10 år. Ni får gärna ha tidigare erfarenheter av barn och unga samt NPF.
Vi ser det som fördelaktigt om ni är en aktiv familj och som uppskattar att umgås och hitta på aktiviteter med barnen.
Ni får gärna bo i Skåne.
Om uppdraget som kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar ni emot barnet i ert hem regelbundet, vanligtvis under helger och/eller kortare lov. I detta fall finns en önskan om en helg i månaden initialt.
Uppdragets syfte är att ge barnet miljöombyte, stabila relationer och möjlighet till positiva upplevelser i en annan familjemiljö.
Ni ansvarar för barnets vardag under vistelsen - såsom måltider, lek, rutiner och omsorg - och erbjuder trygghet, närvaro och förutsägbarhet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med oss på Hemnovia och familjehemmet där barnet bor. I uppdraget får ni även kontinuerligt stöd och handledning dygnet runt.
Uppdraget är arvoderat enligt SKR:s riktlinjer.
Vi söker er som
Har tid, engagemang och ett långsiktigt intresse
Kan erbjuda en trygg och stabil hemmiljö
Gärna har erfarenhet av barn med NPF och kontaktfamiljsuppdrag
Är lyhörda, tålmodiga och trygga vuxna
Hör gärna av er om ni tror att ni kan vara rätt kontaktfamilj för detta syskonpar - er insats kan göra stor skillnad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
