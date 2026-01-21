Kontaktfamilj till syskonpar // Skåne

Hemnovia AB / Förskollärarjobb / Ystad
2026-01-21


Visa alla förskollärarjobb i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemnovia AB i Ystad, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Örebro eller i hela Sverige

Kontaktfamilj till syskonpar
Hemnovia söker nu en kontaktfamilj till ett syskonpar under 10 år. Ni får gärna ha tidigare erfarenheter av barn och unga samt NPF.
Vi ser det som fördelaktigt om ni är en aktiv familj och som uppskattar att umgås och hitta på aktiviteter med barnen.
Ni får gärna bo i Skåne.

Om uppdraget som kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar ni emot barnet i ert hem regelbundet, vanligtvis under helger och/eller kortare lov. I detta fall finns en önskan om en helg i månaden initialt.
Uppdragets syfte är att ge barnet miljöombyte, stabila relationer och möjlighet till positiva upplevelser i en annan familjemiljö.
Ni ansvarar för barnets vardag under vistelsen - såsom måltider, lek, rutiner och omsorg - och erbjuder trygghet, närvaro och förutsägbarhet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med oss på Hemnovia och familjehemmet där barnet bor. I uppdraget får ni även kontinuerligt stöd och handledning dygnet runt.
Uppdraget är arvoderat enligt SKR:s riktlinjer.

Vi söker er som
Har tid, engagemang och ett långsiktigt intresse
Kan erbjuda en trygg och stabil hemmiljö
Gärna har erfarenhet av barn med NPF och kontaktfamiljsuppdrag
Är lyhörda, tålmodiga och trygga vuxna

Hör gärna av er om ni tror att ni kan vara rätt kontaktfamilj för detta syskonpar - er insats kan göra stor skillnad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@hemnovia.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontaktfamilj Skåne".

Arbetsgivare
Hemnovia AB (org.nr 556911-8465)
271 31  YSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9697729

Prenumerera på jobb från Hemnovia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemnovia AB: