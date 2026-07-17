Kontaktfamilj sökes!
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2026-07-17
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Vi söker en trygg och engagerad kontaktfamilj till syskon. Är ni den familjen vi söker?
Uppdraget handlar om att ge barnen stöd för att exempelvis utöka barnens sociala nätverk och erbjuda miljöombyte. Det kan också handla om att föräldrarna av olika anledningar behöver avlastning.
Kontaktfamilj är en betydelsefull insats och den är uppskattad av såväl barn och föräldrar som kontaktfamiljer. Kontaktfamiljen blir ofta en viktig del i barnets liv.
Vi söker er som:
• Är två trygga och stabila vuxna.
• Tycker om att vara utomhus och hitta på aktiviteter.
• Har möjlighet att erbjuda struktur, omtanke och kontinuitet.
• Gärna kan ge visst stöd i skolarbetet vid behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att skapa goda och långsiktiga relationer.
Arvode och omkostnad utgår enligt SKRs (Sveriges kommuner och regioner) riktlinjer. Stöd- och handledning under pågående uppdrag finns. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en till två helger i månaden.
Läs mer om att bli kontaktfamilj på vår hemsida: https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/kontaktfamilj/Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Skicka din ansökan till familjehem@danderyd.se
Du förbinder dig inte till något genom att höra av dig – det kan vara första steget i att fundera på om detta är rätt för dig.
Om Danderyds kommun
Danderyd är en liten kommun strax norr om Stockholm med goda kommunikationer både med bil och kollektivtrafik. Hos oss arbetar medarbetarna nära varandra, vilket gör beslutsvägarna korta och samarbetet smidigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: familjehem@danderyd.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Golfvägen 4 (visa karta
)
182 57 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun Jobbnummer
10005534