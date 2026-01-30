Kontaktcenter söker en sektionschef
2026-01-30
Vill du vara med och forma hur Helsingborg möter sina invånare? På kontaktcenter står vi mitt i stadens utveckling - och nu söker vi en sektionschef som vill leda ett av våra mest dynamiska och samhällspåverkande uppdragsområden.
Som sektionschef får du en central roll i att utveckla både arbetssätt, service och samarbeten - och du får möjlighet att påverka både hur vi arbetar och vilken upplevelse Helsingborgarna får när de kontaktar staden.
Om arbetsplatsen
Stadsledningsförvaltningen är en av Helsingborg Stads nio förvaltningar och leds av två biträdande stadsdirektörer. Vi har ett viktigt uppdrag: att leda, utveckla och samordna stadens övergripande verksamhet. Vi erbjuder gemensamma tjänster och stöd till förvaltningar, bolag och helsingborgare samt skapar, i samverkan med externa aktörer, goda förutsättningar för Helsingborgs fortsatta utveckling.
På Helsingborgs kontaktcenter arbetar vi mitt i flödet mellan invånarnas behov och stadens utveckling. Vi trivs med högt tempo, förändring, komplexa uppdrag och stort ansvar.
Här passar du som vill göra skillnad för både medarbetare, invånare och stad. Du som vill bidra i en ledningsgrupp som sätter riktning tillsammans - med mod, service och tydlighet som grund.
Du som trivs med nära kollegialt samarbete och ser styrkan i att bygga gemensam riktning tillsammans med dina sektionschefskollegor kommer att känna dig hemma hos oss. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef leder du en grupp engagerade kommunvägledare och ansvarar för en vardag där allt kan hända. Du har cirka 12 direktrapporterande medarbetare, timanställda vid behov och ett område där viss beredskap förekommer. I undantagsfall kan du även behöva ge stöd i samband med beredskapssituationer.
Du samarbetar tätt med din chefskollega, som också leder kommunvägledare, och vill skapa gemensamma strukturer och lösningar. Tillsammans säkerställer ni gemensam riktning, bemanning och arbetssätt.
Du har helhetsansvar för ditt område: medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi, kompetens, drift och dialogen med våra uppdragsgivare. Du leder nära verksamheten och är en viktig del i att hålla ihop uppdrag, utveckla processer och säkra en hög servicenivå.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och utveckla medarbetare genom ett närvarande, tydligt och tryggt ledarskap.
• Samverka operativt med uppdragsgivare och bygga goda, långsiktiga relationer.
• Införa och förankra nya arbetssätt vid nya eller förändrade uppdrag.
• Utveckla statistik- och uppföljningsarbete för att stärka kvalitet och kapacitet.
• Säkra kompetens och effektivisera arbetet i takt med att uppdragen förändras.
• Delta i kontaktcenters ledningsgrupp och bidra till utvecklingen av hela KC.
• Täcka upp för chefskollegor vid frånvaro.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi är en arbetsplats med ca 50 medarbetare och sitter i fina lokaler på Stortorget 17, centralt i Helsingborgs stad. Våra öppettider är måndag till onsdag och fredagar 8-17 och torsdagar 8-18 med beredskap inom felanmälan i stadsmiljö under dygnets alla timmar. Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Minst ett års dokumenterad chefserfarenhet inom kontaktcenter/kundcenter med ansvar för budget, personal och verksamhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom kundservice.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom felanmälan i stadsmiljö.
• Erfarenhet av arbetsledande ställning för verksamhet som har beredskap.
För att lyckas i denna roll krävs god kunskap inom offentlig förvaltning och arbete inom en politiskt styrd organsation. Vidare krävs krävs grundläggande kunskap inom arbetsmiljölagstiftning och systematisk arbetsmiljöarbete samt kunskap om uppföljning, statitsik och analys.
Meriterande
• Erfarenhet av att balansera uppdrag mellan invånare och uppdragsgivare.
• Förmåga att skapa goda relationer även i utmanande och tidspressade situationer.
• Trygghet i att fatta beslut i skarpa lägen och i mötet med komplexa ärenden.
• Ledarskapsutbildning inom grupputveckling.
Ditt ledarskap
Vi söker dig som är trygg, tydlig och bygger tillit genom handling. Du kan balansera mellan medarbetare, chefskollegor, uppdragsgivare och ledningsgrupp - och trivs när du leder nära verksamheten.
Du har en god samarbetsförmåga och är både samverkande och drivande och ryggar inte för komplexa dialoger eller skarpa lägen.
Du står stadigt i förändring och trivs i en vardag där uppdrag förändras, där tempot kan vara högt och där både invånaren och uppdragsgivaren är viktiga att förstå och balansera.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
För att vi ska vara rädda om varandras tid ber vi dig att ange ditt löneanspråk i samband med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
