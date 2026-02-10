Konsumentvägledare till Eskilstuna Direkt
Är du engagerad i konsumentfrågor och brinner för att hjälpa människor? Vill du vara med och bidra till enhetens utveckling och ständiga förbättringar? Då kanske du är vår nästa konsumentvägledare. Vi erbjuder dig ett spännande arbete i ett prestigelöst team där vi hjälper varandra att utvecklas.
Eskilstuna Direkt är kommunens gemensamma kontaktcenter för information och service till kommunens invånare, brukare och kunder. Alla som söker information, hjälp och stöd från kommunens olika förvaltningar och verksamheter ska bemötas på samma sätt och få grundläggande vägledning och information i den fråga de har. På enheten arbetar även kommunvägledare, tolkförmedlingen samt budget- och skuldrådgivare.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som konsumentvägledare ger du allmänheten råd och vägledning i konsumentfrågor. Det kan handla om frågor som rör konsumenträtt, förköpsinformation och reklamationer. Du informerar om vilka lagar som gäller, hjälper till med reklamationer och medlar om det uppstår tvister. Den största delen av kontakten sker via telefon, men även via mejl, e-tjänst och förbokade besök.
Hos oss jobbar du även förebyggande genom kontakt med olika grupper av konsumenter. Du planerar och håller i föreläsningar och utbildningar för exempelvis skolor, föreningar och företag i konsumenträtt och privatekonomi. Kontakt med media förekommer också.
Vi söker dig som har en universitet/högskoleexamen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är positivt om du har erfarenhet av konsumentvägledning eller annat serviceinriktat arbete. Om du dessutom har kunskap om relevanta lagstiftningar är det meriteande. Exempelvis konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, paketreselagen, lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, och känner dig trygg med att använda digitala verktyg i ditt arbete.
För att trivas i rollen ser vi att du är en flexibel och serviceinriktad person som har ett empatiskt bemötande i samtalet med människor. Du har lätt för att sätta dig in i olika situationer och identifiera hur du på bästa sätt kan ge stöd. Det är också viktigt att du har förmåga att förklara rättsliga frågor på ett enkelt, pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Du känner dig trygg med att tala inför både mindre och större grupper, och kan anpassa din kommunikation efter målgruppen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
