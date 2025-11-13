Konsument- & proffssäljare i butik, Svenska Kakel AB
2025-11-13
Vi söker dig som är en framåt och strukturerad person med servicekänsla och ett stort intresse för färg och form. Du älskar att inspirera andra, har ett trevligt sätt, är ansvarstagande samt tycker om att göra affärer. Du är stresstålig och har förmågan att snabbt växla fokus mellan olika uppgifter.
Hos oss får du arbeta i ett härligt gäng där laget går före jaget.
Arbetsuppgifterna omfattar:
- Personlig betjäning av privatkunder och proffskunder i butik/proffsbutik
- Försäljning av byggkeramik, badrumsinredning, tätskikt samt tillbehör
- Utarbetande av förslag och offerter
• Vara delaktig i utformningen och innehållet i vår utställning
• Utleverans av order (truckkort är meriterande)
Anställning 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen börjar med provanställning i 6 månader.
Introduktion och utbildning ges internt men säljvana är meriterande.
Svenska Kakel är ett familjeägt företag som grundades i Helsingborg 1977 och finns numera på 6 orter i Sverige (Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Stockholm och Luleå)
Vårt ledord är TILLSAMMANS. Hos oss hjälps vi alla åt, ställer upp för varandra och öppen kommunikation är en viktig del av vår gemenskap.
Är du intresserad och beskrivningen passar in på dig, skicka din ansökan med personligt brev och referenser snarast.
Urval sker löpande.
