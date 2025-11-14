Konsultuppdrag Teamchef inom Operativt inköp
Erfaren ledare inom inköp till konsultuppdraget som Teamchef inom operativ inköp till kund utanför Örebro
Vi söker dig som är en trygg ledare ledare med erfarenhet av personalansvar, gärna inom inköp, logistik eller produktion till ett konsultuppdrag strax utanför Örebro. För konsultuppdraget som Teamchef inom operativt inköp leder och utvecklar du ett tiotal medarbetare, säkerställer effektiva inköpsflöden och stöttar i det dagliga arbetet. Rollen innebär planering, prioritering och uppföljning av inköpsaktiviteter samt att driva förbättringar för bättre leveransprecision, kvalitet och kostnadseffektivitet. Du jobbar nära verksamheten, coacha medarbetare och skapa struktur i en föränderlig vardag.Vi söker dig med god kommunikation och trygghet i ledarskap. Uppdraget startar omgående och pågår 4-6 månader. Välkommen med din intresseanmälan!
Ditt anställningserbjudande
Antingen är du anställd via TNG under uppdragets löptid eller så är du underkonsult. Som anställd konsult via TNG Tech arbetar du tryggt med kollektivavtal, försäkringar och självklart friskvårdsbidrag.
Som underkonsult hos TNG får du friheten att styra dina uppdrag och arbetstid, samtidigt som du får stöd och nya möjligheter via vårt breda uppdragsnätverk!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
• Leda ett team av ca 10-15 operativa inköpare i det dagliga arbetet.
• Stötta teamet i prioriteringar, problemlösning och operativa inköpsbeslut.
• Säkerställa god tillgänglighet och leveransprecision på lagerlagda artiklar.
• Driva förbättringsarbete inom inköpsprocesser och lagerstyrning.
• Följa upp KPI:er och identifiera utvecklingsområden (ex: lagersaldon, fyllnadsgrad, omsättningshastighet).
• Agera mentor och stöd i kompetensutveckling av juniora inköpare.
• Fungera som länk mellan operativt inköp och övriga delar av organisationen (ex: logistik, försäljning, leverantörer).
• Bidra till strukturkapital och processdokumentation.
• Identifiera och hantera risker i leverantörskedjan tillsammans med teamet.
• Följa upp och säkerställa att inköpsarbetet är i linje med affärsmål och hållbarhetskrav
Värt att veta
Uppdraget är placerat strax utanför Örebro och pågår 4-6 månader. Uppdraget innebär nära samarbete med kollegor inom sälj, Supply Chain och med leverantörer. Vi söker dig som är tillgänglig för uppdrag omgående och trivs med att arbeta på plats hos kund fem dagar i veckan.
Våra förväntningar
Vi söker en erfaren och trygg ledare som har tidigare lett team i miljöer med högt tempo och stor komplexitet, gärna inom inköp, logistik eller produktion. Du är van att arbeta nära verksamheten, coacha medarbetare och skapa struktur i en föränderlig vardag.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för operativt inköpsarbete, gärna med erfarenhet av leverantörskedjor, lagerstyrning och KPI-uppföljning. Du är handlingskraftig, kommunikativ och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med operativ närvaro och förändringsdriv.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag, där du antingen kan bli anställd som konsult hos oss på TNG Tech eller blir anlitad som underkonsult för att arbeta på plats hos vår kund. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv.
