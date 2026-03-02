Konsultuppdrag Tandsköterska till Falkenberg
2026-03-02
Är du tandsköterska och nyfiken på hur det är att jobba som konsulttandsköterska?
Via Odonti får du en trygg anställning med bra villkor, samt möjlighet att arbeta som konsulttandsköterska på en modern klinik i Falkenberg.
Uppdraget i korthet
Roll: Tandsköterska Omfattning: 50-100% Placering: Falkenberg Period: Nu t.o.m. oktober 2026 (med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning) Arbetsgivare: Odonti Uppdragsgivaren: Privat tandvårdsklinik
Som konsult via Odonti får du:
En trygg anställning hos Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård
Fast timlön, semesterersättning, pension och försäkringar
En arbetsgivare och stöttande konsultchef med utbildning och erfarenhet inom tandvårdsbranschen
Karriärmöjligheter efter uppdragets slutdatum
Förlängd konsultuppdrag hos aktuell kundföretag
Anställning hos aktuell kundföretag
Andra konsultuppdrag eller jobberbjudande till fasta tjänster via Odonti
Om uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren är en privat och väletablerad tandvårdsklinik som bedriver allmän- och vuxentandvård i Falkenberg, Hallands län.
Du blir del av teamet på kliniken, som består av 2-3 tandläkare och 3 tandsköterskor. Kliniken har tre moderna behandlingsrum, digital röntgen, scanner och OPG. Här är stämningen familjär, trivsam och patienterna många.
Om uppdragetArbetsuppgifter
Kliniskt arbete - assistera vid undersökningar och behandlingar av vuxna patienter
Sterilarbete - instrumenthantering och hygienrutiner
Reception - patientkontakt, tidsbokning och enklare administration
Flexibilitet finns för rätt kandidat och vid deltidstjänst.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Kvalifikationer
Stor vikt läggs på personlighet, erfarenhet och driv, men dessa är de grundläggande kraven du måste uppfylla för att kunna gå vidare i processen:
Tandsköterskeexamen eller gedigen yrkeserfarenhet Svenska obehindrat i tal och skrift Trygg, självständigt och teamorienterad
Det är ett plus med erfarenhet av Muntra (journalsystem)
Sök ditt drömjobb - med eller utan CV
Sök med eller utan CV! Intervjuer sker löpande.
Detta är en konsultuppdrag. Det innebär att Odonti kommer att vara din arbetsgivare och hyra ut dig som konsult till uppdragsgivaren.
Vid frågor om uppdraget, vänligen kontakta ansvarig konsultchef på Odonti Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam Ansvarig konsultchef 0709220250
Om din arbetsgivare - Odonti
Odonti grundades och drivs sedan 2010 av legitimerad tandvårdspersonal och är Sveriges ledande och första rikstäckande rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom svensk tandvård har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Gör du också på odonti.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6707718-1869721". Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9772763