Konsultuppdrag Stockholm - Intresseanmälan
2026-04-14
Konsultuppdrag i Stockholm i sommar - är du tillgänglig?
Vi och våra uppdragsgivare planerar inför sommaren och söker farmacikonsulter med bakgrund inom läkemedel, apotek eller hälso- och sjukvård. Oavsett om du är anställd, frilansare eller driver eget bolag - anmäl ditt intresse redan nu.
Ditt uppdrag
Uppdragen finns hos etablerade aktörer i Stockholmsregionen - inom läkemedelsförsörjning, privat vård och apoteksnära verksamhet. Exakt innehåll matchas mot din profil och tillgänglighet.
Du kan förvänta dig:
Uppdrag med start under sommaren 2025 Arbetsuppgifter kopplade till läkemedel, logistik eller patientnära tjänster Möjlighet att arbeta via Talangbron som konsult eller fakturera från eget bolag
Vi söker dig som
Har en yrkeslegitimation som apotekare eller receptarie
Har erfarenhet inom apotek, läkemedel eller hälso- och sjukvård
Är tillgänglig för uppdrag under sommaren 2026
Är bosatt i Stockholm, har goda pendlingsmöjligheter till staden eller ordnar eget boende under uppdraget.
Omfattning
Uppdragets omfattning och schema planeras tillsammans med dig.
Plats: Stockholm med omnejd.
Uppdragsperiod
Sommaren 2026, med start enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning kan finnas beroende på uppdrag.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas. Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Anmäl ditt intresse redan idag - vi kontaktar dig när rätt uppdrag dyker upp. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483) Kontakt
Rekryteringskonsult
Anna Kaaling anna.kaaling@talangbron.se 0793330366 Jobbnummer
9854552