Konsultuppdrag som Kundservicechef
Svensk Autorekrytering AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Till hösten söker vi på Autorekrytering en senior konsult som vill kliva in i ett spännande interimsuppdrag hos en attraktiv och global kund inom fordonsbranschen i Göteborg!
Uppdraget startar i samband med att nuvarande chef går på föräldraledighet och beräknas pågå i cirka sex månader. Du blir anställd som konsult via Autorekrytering och arbetar på plats hos vår kund. Start under september.
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla eftermarknadsstrategin med fokus på kundnöjdhet, lojalitet och kvalitet. Du säkerställer att arbetet inom kundservice, teknisk support, reservdelar och garantier fungerar effektivt och bidrar till en stark kundupplevelse.
Du blir en viktig kontaktpunkt mot både återförsäljare, verkstäder och tillverkarens internationella organisation. En central del av uppdraget är att stötta och utveckla partnernätverkets prestation genom uppföljning av KPI såsom kundnöjdhet, verkstadsbeläggning, garantikostnader och lönsamhet.
Rollen innebär även att driva förbättringsarbete, digitalisering och utveckling av kundresan samt hantera kvalitetsärenden och eskalationer från marknaden. Du leder team inom kundservice, teknisk support och eftermarknad och skapar struktur, framdrift och engagemang i det dagliga arbetet.
Din Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av ledarskap inom kundservice, eftermarknad, serviceverksamhet eller liknande område. Du är van att arbeta i en miljö med högt tempo, många kontaktytor och höga krav på både struktur och flexibilitet.
Du behöver vara trygg i att snabbt sätta dig in i en ny organisation, skapa förtroende och driva arbetet framåt utan lång startsträcka. Vi söker dig som har erfarenhet från fordonsbranschen och att du har god förståelse för kundupplevelse, serviceflöden och ledarskap i en operativ miljö. Du har god systemvana, är trygg i att arbeta med uppföljning och KPI samt kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du kommunikativ, självgående och prestigelös. Du har lätt för att bygga relationer och trivs i en roll där du både får stötta människor, lösa problem och bidra till utveckling.Om företaget
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Kontaktuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Götgatan 15 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Autorekrytering Kontakt
Alida Antonsson alida.antonsson@autorekrytering.se 0706646581 Jobbnummer
9975370