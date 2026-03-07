Konsultuppdrag Socionomer
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
Visa alla jobb hos Novant AB i Malung-Sälen
, Torsby
, Härjedalen
, Borlänge
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vi söker socionomer som är intresserade av konsultuppdrag inom socialtjänsten. Uppdragen kan avse olika verksamhetsområden såsom barn och unga, vuxen, ekonomiskt bistånd, familjehemsvård eller andra delar inom individ- och familjeomsorgen.
Arbetet innebär handläggning, utredning och uppföljning enligt gällande lagstiftning. Uppdragen kan även omfatta kontakt med brukare, samverkan med andra aktörer samt dokumentation i verksamhetssystem.Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av arbete inom socialtjänst
God kunskap om relevant lagstiftning såsom SoL, LVU eller LVM beroende på uppdrag
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skriftÖvrig information
B-körkort kan krävas beroende på uppdrag
Arbete sker huvudsakligen på plats
Om uppdragen
Placering i Malung-Sälens kommun
Skicka CV och en kort presentation om din erfarenhet och vilka typer av uppdrag du är intresserad av. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
