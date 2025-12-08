Konsultuppdrag Socialsekreterare barn och unga
2025-12-08
Vi söker en erfaren socialsekreterare för uppdrag inom barn och ungdom myndighet i Uppsala kommun. Uppdraget utförs inom ramen för dynamiskt inköpssystem och gäller arbete med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Utredning och handläggning av ärenden inom barn och unga
Samverkan med interna och externa aktörer
Arbete i högt tempo med krav på struktur och kvalitet
Placering i teamet Riktat stöd men med uppdrag kopplat till utredningsenheternaKvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet från barn- och ungdomsområdet inom socialtjänsten
God förmåga att arbeta självständigt och hålla deadlines
Vana att arbeta i högt tempo med god struktur
Om uppdraget
Omfattning: Heltid, 100 %
Period: 12 januari 2026 - 15 maj 2026
Distans: Möjligt efter överenskommelse och verksamhetens behov, dock ingen fast distansdag och möjlighet att inställa sig inom en timme vid behov
Option till förlängning finns
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uppsala-bou". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
741 76 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9634459