Konsultuppdrag: Projektingenjör inom trafik, Stockholm - Shaya Solutions AB

Shaya Solutions AB / Byggjobb / Stockholm2019-12-21Om konsultuppdragetOrt: StockholmVaraktighet: 03-feb-2020 - 30-dec-2022- Möjlighet till förlängning finnsAnsök senast: 14/1Omfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skallkraven för att vi öht. ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningRollen som projektingenjör innebär stötta och avlasta projektledaren och projekteringsledaren. Rollen kräver kunskap om bygg- och anläggningsprocessen och ekonomi, ett noggrant och strukturerat arbetssätt samt god samarbetsförmåga. Hos oss arbetar du i team med övriga projektorganisationen och i nära samarbete med alla aktörer i projektet.Som projektingenjör arbetar du nära, och fungerar som ett stöd till projektledaren och projekteringsledaren i arbetet med att leda och styra projektet i hela processen och i nära samarbete med Stockholm Stad. Du är insatt i genomförandeavtalet och medverkar bl a i tidsplanering, projektuppföljning, ekonomiuppföljning, kvalitetsstyrning, dokumentation, riskhantering, projekteringsmöten och byggmöten.Uppdraget innebär en bred arbetsroll med stor variation i arbetsuppgifter, högt tempo och stor delaktighet i ett spännande stadsbyggnadsprojekt2019-12-21Leda och genomföra projekt mot mål i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet.Upprätta projektspecifikation utifrån projektbeställning.Ansvara för att projekt drivs i enlighet med Kundens projekthandbok PPH samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.Säkerställa att projektet efterföljer Kundens säkerhetsstyrningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö. Motta och delegera vidare arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och säkerhet inom projektet.Företräda Kund i ekonomiska ärenden och ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete.Medverka vid statusrapportering månadsvis till sponsor och styrgrupp.Samverka med upphandlingsledare i avtals- och upphandlingsfrågor.Medverka vid resursplanering och hantering såsom avrop av konsulter, projektanpassning av uppdragsspecifikationer och kravprofiler, genomföra projektspecifik introduktion till projektmedlemmarna etc.Ansvara för att projekt överlämnas till mottagare och att leveranser är genomförd enligt projektbeställningen.Stänga projektet, sammanställa erfarenheter och leverera slutrapport.Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter.Skapa en projektkultur som harmonierar med Kundens värderingar.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Minst 4-8 års dokumenterad erfarenhet av arbete som projektingenjör eller liknandeHögskoleexamen inom relevant område, eller motsvarande förvärvad erfarenhet.Erfarenhet av projektuppföljning avséende tid, kostnad och kvalitet.Erfarenhet av att kunna följa upp kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entrepenaderErfarenhet från projekt inom liknande verksamhet (kollektivtrafik, infrastruktur, samhällsplanering, offentlig verksamhet, teknik, bygg och anläggning)Generalist med bred teknisk förståelse för teknikområdena inom projektet.Erfarenhet från alla faserna inom projektlivscyklen (analys, planering, genomförande, avslut).Goda kunskaper i svenska i tal och skriftMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):Erfarenhet av att arbeta med Trafikförvaltningens linjeorganisation och förvaltningKompetens och erfarenhet inom upphandling och entrepenadjuridik (AB/ ABT enligt LOU/ LUF).Kunskap inom kvalitetssystem samt branschens lagar, krav och riktlinjer.Skicklig på att planera och leda möten och hålla presentationer och workshops.Erfarenhet av Trafikförvaltningens anläggningarÖnskemål om personliga egenskaper:Som person har du förmågan att leda och styra, du är strategisk, strukturerad, och har en god problemlösningsförmåga. Vidare är du bra på att planera och du trivs med att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt. Du har en god förmåga att skapa och behålla goda relationer med enskilda individer och/eller grupper samtidigt som du är affärsmässig.Handlingskraftig genom att skapa framdrift med förmåga att leverera.Systematisk och strukturerad, förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt.Lösningsinriktad och tar sig an problem med en öppen attityd, bjuder in till dialog och samverkan.Kommunicerar enkelt och tydligt med fokus på mottagarens förutsättningar och behov.Förmåga att hantera olika typer av arbetsuppgifter parallellt och prioritera mellan dessa.God förmåga att samarbeta och skapa team, upprätta och bevara relationer.Är självgående, kan fatta beslut utifrån mandat samt bra på att leda sig själv och andra.Tar initiativ och hittar alternativa lösningar om problem uppstår.Strategisk med förmåga att tänka långsiktigt.______________________Hur du vinner uppdragetSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsRekryteringsföretag och Konsultmäklare med fokus på ingenjörer och teknologer inom Energi, Samhällsbyggnad och IT.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.