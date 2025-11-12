Konsultuppdrag: IT-tekniker i Stockholm
Jobba som IT-tekniker med inriktning den digitala arbetsplatsen i konsultuppdrag hos välkänd aktör i Stockholm!
Som konsult hos Ada Digital får du möjlighet att arbeta som IT-tekniker inom digitala arbetsplatser hos en av våra större kunder i Stockholm. Uppdraget innebär att bidra till en modern och effektiv IT-miljö där du är med och utvecklar lösningar som gör vardagen enklare för användarna. Här får du arbeta i en teknisk roll med fokus på kvalitet, säkerhet och ständig förbättring och i en organisation som jobbar efter ledorden utveckling, samarbete och innovation.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos Ada Digital får du:
• Ett spännande uppdrag i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö
• Möjlighet att påverka och utveckla framtidens digitala arbetsplats hos vår kund
• Flexibilitet genom hybridarbete
• En trygg anställning med kollektivavtal, försäkring och tjänstepension
• En stöttande konsultchef som är mån om att du ska trivas
Det här gör du hos oss
Uppdraget erbjuder dig möjlighet att bidra med din expertis i en strategisk och samarbetsinriktad roll för att skapa en modern och effektiv IT-arbetsplats. Här har du möjlighet att utveckla kreativa lösningar och arbeta i en prestigelös grupp där ni tillsammans når gemensamma mål. Uppdraget korthet:
• Designa, konfigurera och vidareutveckla lösningar inom Microsoft 365, Intune och Citrix
• Säkerställa att standarder och policys följs vid implementationer och förändringar
• Samarbeta med olika team, leverantörer och intressenter för att lösa tekniska utmaningar
• Bidra med rådgivning och stöd vid optimering av IT-lösningar
• Hantera Active Directory, Mobile Device Management och applikationshantering
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett engagerat Workplace-team med kollegor inom IT, arkitektur och tjänsteutveckling. Arbetet sker i nära samarbete med både interna och externa parter i en internationell miljö som präglas av samarbete, variation och utveckling.
Mer om dig
Vi söker dig som har erfarenhet eller stort teknikintresse inom området Digitala/IT arbetsplatsen/Digital Workplace. Du har kunskap inom något eller flera av följande områden: Citrix, Intune och applikationshantering, Mobile Device Management, utskriftshantering och Active Directory.
Du trivs med att förbättra, optimera och effektivisera processer och arbetssätt. Uppdraget kräver att du kan arbeta självständigt, driva uppgifter i mål och samarbeta effektivt med olika team, leverantörer och intressenter både på plats och på distans. Du har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska mycket bra.
Meriterande är om du har erfarenhet av:
• Projektledning
• ITIL-processer och agila ramverk
• Outsourcade IT-miljöer
• Större komplexa IT-miljöer
• Certifieringar, exempelvis Citrix Certified Expert - Virtualization eller Microsoft Certified: Enterprise Administrator Expert
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
