Konsultia söker erfarna montörer!
2026-01-05
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
, Karlstad
, Arvika
, Mariestad
, Kristinehamn
Om kundföretaget
Vi på Konsultia söker nu drivna och ambitiösa medarbetare som gillar att arbeta med händerna, ta ansvar och bidra till ett gemensamt resultat!
Vi söker händiga och praktiskt lagda personer, såsom målare, snickare och hantverkare av olika slag, som trivs med att arbeta praktiskt och varierat. Du kanske tidigare har arbetat som snickare, inom byggbranschen, eller har erfarenhet av renovering och byggprojekt på egen hand.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom bygg, produktion eller montering av moduler. Du är verktygsvan, händig och van vid att följa arbetsinstruktioner. Du har även god förståelse för ritningar och mätteknik.
Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter. Du är driven, engagerad och har en positiv inställning till ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team men kan även ta egna initiativ och arbeta självständigt när det krävs. Du är noggrann med att följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för att bidra till en trygg arbetsmiljö.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Ersättning
