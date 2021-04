Konsultförmedlare inom IT och hårdvarukonstruktion - Semicon Service Nordic AB - Ekonomiassistentjobb i Solna

Semicon Service Nordic AB / Ekonomiassistentjobb / Solna2021-04-10Semicon Service Nordic är ett företag som jobbar med att hitta rätt resurser till projekt inom IT och hårdvarukonstruktion (ASIC/FPGA). Vi söker nu en person som jag hjälpa oss att hitta uppdrag och resurser samt att aktivt jobba för att sammankoppla projekt och resurser så att båda parter blir nöjda.Vi ser att du har jobbat med någon form av resursförmedling tidigare, gärna inom just konsultförmedling. Det är meriterande om du har ett brinnande intresse för många områden inom IT och hårdvarukonstruktion och har lätt att lära.Det som dock är primärt är att du har ett positivt och vinnande sätt när du diskuterar med kunder och möjliga resurser och kan uttrycka dig verbalt på ett vinnande sätt.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-06-10Semicon Service Nordic AB5683490