Konsulter sökes inom redovisning, lön & Controlling
2025-12-23
Vårt uppdrag:
Vi har för närvarande ett stort behov av fler kvalificerade underkonsulter till olika uppdrag i Stockholm. Det kan handla om både kortare och längre uppdrag, omfattning kan vara både hel- och deltid. Våra kunder är allt från mindre företag till globala koncerner i de flesta branscher. Som underkonsult måste du ha F-skattsedel och ansvarsförsäkring.
Exempel på uppdrag inom redovisning och lön är till roller som t.ex redovisningsekonom, ekonomiansvarig, löneadministratör och Controller. Vi tillsätter löpande uppdrag som inte annonseras. Registrera därför ditt CV hos oss så är du med i matchen när vi får in drömuppdraget till dig.Bakgrund
Vi söker dig som har utbildning inom ditt arbetsområde eller har skaffat dig motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har minst några års erfarenhet av att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som konsult.Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
