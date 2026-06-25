Konsultenhetschef inom systemsäkerhet
Combitech Aktiebolag / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech Aktiebolag i Stockholm
, Norrköping
, Linköping
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi söker en konsultenhetschef i Stockholm som vill leda nära verksamheten, stötta sina medarbetare i pågående uppdrag och samtidigt spela en central roll i vår fortsatta expansion. I rollen ingår att bidra till ledningsgruppens arbete med rekrytering, kompetensutveckling och kunddialoger.
Din roll som konsultenhetschef inom systemsäkerhet
Din roll som konsultenhetschef innebär att leda och utveckla vårt team i Stockholm inom systemsäkerhet (engelskans Safety, egenskapen att inte orsaka skada på person, egendom eller miljö), med uppdrag främst mot försvarsindustri och myndigheter. Du har ett helhetsansvar för din enhet och arbetar nära dina medarbetare, där du coachar, följer upp och skapar förutsättningar för både trivsel och prestation.
Du driver verksamheten framåt i en miljö präglad av tillväxt och förändring, där du ansvarar för att utveckla såväl affären som medarbetarnas kompetens i linje med organisationens behov. Rollen innebär också att du bygger starka relationer, internt och externt, och aktivt bidrar till samarbeten och affärer som sträcker sig utanför den egna konsultenheten.
Som en del av ledningsgruppen är du med och påverkar riktning och prioriteringar, samtidigt som du verkar för ett inkluderande och engagerande ledarskap. Du kombinerar affärsmässighet med ett genuint intresse för människor och delar vår ambition att bidra till ett säkrare samhälle.
Vem är du?
Du är en engagerad och relationsskapande ledare som trivs med att arbeta nära både människor och tekniken. Med ett naturligt driv och en god förmåga att lyssna och coacha skapar du förtroende hos både medarbetare och kunder. Du tar initiativ, ser möjligheter och har en vilja att utveckla både individer och affär, samtidigt som du är trygg i att fatta beslut och driva arbetet framåt.
Vi ser att du har erfarenhet inom systemsäkerhet och en relevant högskoleutbildning. Du har några års arbetslivserfarenhet och gillar att kombinera ditt ledarskap med uppdrag i verksamheten. Rollen innebär att du är en närvarande ledare som är på plats tillsammans med ditt team större delen av tiden. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Christian Martinsson, christian.martinsson@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech AB Jobbnummer
9978766