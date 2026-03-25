Konsultenhetschef inom mjukvara
Som konsultenhetschef på Combitech i Västerås får du möjligheten att kombinera tekniskt engagemang med ledarskap i en dynamisk roll. Här balanserar du mellan att arbeta direkt med kunder i spännande tekniska projekt och att leda och utveckla ett team av konsulter. Med cirka 80 procent av din tid ute på uppdrag och 20 procent som linjechef, är detta en unik chans att växa både professionellt och personligt. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill bidra till att utveckla framtidens teknik, är detta rollen för dig.
Din roll som konsultenhetschef
Som konsultenhetschef har du en delad roll där du dels själv är ute på konsultuppdrag hos någon av våra kunder och dels arbetar som linjechef för ett antal konsulter. Fördelningen brukar vara ca 80 procent ute i uppdrag och 20 procent som chef. Eftersom rollen är delad är det viktigt att du har intresse för att arbeta nära tekniken.
I konsultrollen hjälper du våra kunder i uppdrag inom mjukvaruområdet. Exakt vad det innebär beror på din kompetens, men vi tror att du har erfarenhet av att ha jobbat som projektledare, utvecklare eller liknande teknisk roll. I chefsrollen ingår personalansvar vilket bland annat inkluderar gruppens och individens kompetensutveckling, medarbetarsamtal samt lönesättning. Konsultenhetschefen är Combitechs viktigaste kulturbärare. Du har en viktig roll att coacha konsulterna i deras uppdrag och hjälpa dem att hitta de rätta utmaningarna.
Du kommer att ingå i resultatenhetens ledningsgrupp och tillsammans med resultatenhetschefen och andra konsultenhetschefer arbeta mot gemensamma mål och ansvar för enhetens resultat och utveckling. Rollen är utmanande och givande, och du kommer att vara en viktig del av ett ledningsteam som prioriterar arbetsglädje, samarbete och en balans mellan arbetsliv och privatliv.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet av att arbeta inom mjukvaruområdet eller som projektledare. Du som söker är nu redo för nästa steg i din karriär. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande och vi betraktar roller som projektledare, tekniska ansvarsroller samt roller där personalansvar ingått som en bra bakgrund för en konsultenhetschef på Combitech.
För att lyckas krävs det att du har ett genuint intresse för andra människor och deras drivkrafter. Du uppfattas som naturligt utåtriktad med ett stort engagemang och har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning. Du är lyhörd och har ett intresse av att lyssna till din grupp. Vi tror att du brinner för ledarskapsfrågor och vill vara med och utveckla vår grupp och Combitech till att bli den bästa av arbetsplatser.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning och eventuellt i en registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Kontaktperson: Elias Norström, +46 734468615
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_41077".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
