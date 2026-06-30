Konsultenhetschef inom Industry & Defence Tech
Combitech Aktiebolag / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-30
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Vill du kombinera ett tydligt ledarskap med fortsatt närhet till teknik? Nu har du chansen att vara med och bygga en resultatenhet inom Affärsområde Industry & Defence Tech på Combitech i Stockholm. Som konsultenhetschef leder du din egen konsultenhet samtidigt som du själv är aktiv i uppdrag. Rollen ger dig möjlighet att påverka människors utveckling utan att tappa kopplingen till det operativa arbetet, i en miljö där teknik, affär och samhällsnytta möts.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
Leda en konsultgrupp om cirka 10 medarbetare i uppdrag hos kund.
Ha personalansvar inklusive kompetensutveckling, medarbetarsamtal och lönesättning.
Bidra till resultatenhetens utveckling genom arbete med beläggning, försäljning och resultat.
Vara en aktiv del av ledningsgruppen och påverka strategiska beslut
Själv arbeta i konsultuppdrag, antingen internt eller ute hos kund.
Vara med och forma en relativt ny enhet med stort utrymme för påverkan.
Vi söker dig som
Har högskole- eller universitetsutbildning, eller motsvarande erfarenhet.
Har flera års erfarenhet inom teknikrelaterade roller, t.ex. som teamlead, scrummaster eller projektledare.
Har dokumenterad ledarerfarenhet med personalansvar, inklusive utvecklings- och lönesamtal.
Har god förståelse för hur teknik skapar värde i uppdrag och projekt
Är affärsmässig och bygger förtroendefulla relationer.
Är en trygg, tydlig och coachande ledare med starkt engagemang för människor och verksamhetsutveckling.
Det är meriterande om du har mer än fem års erfarenhet som ledare eller om du har arbetat med försäljning eller affärsutveckling inom konsultbranschen.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag pga semester. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: therese.elwing@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9985388