Konsultchef Vetlanda
Konsultia AB / Personaltjänstemannajobb / Vetlanda Visa alla personaltjänstemannajobb i Vetlanda
2026-07-03
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Konsultchef – Vetlanda
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt.
I Vetlanda har vi nu kommit igång. Affärer och relationer är på plats och grunden finns där. Nu söker vi dig som vill ta vara med och bygga vidare på något.
Det här är en roll för dig som gillar när det händer saker, men som också tycker om att få saker att fungera över tid. Du kommer in i något som är startat – men där du får vara med och påverka riktning, tempo och hur vi gör saker framåt.
Om rollen
Du jobbar nära både kund och konsulter, ser till att uppdragen fungerar, att människor trivs och att vi fortsätter utveckla affären. Det är en roll där du är mitt i det som händer – ute i verksamheten, i dialog med kunden och nära våra konsulter i vardagen. Du fångar upp saker tidigt, löser problem längs vägen och ser till att helheten hänger ihop. Vi ser framför oss någon med potential, kanske lite mer junior, som vill växa in i rollen.
Du behöver inte kunna allt från start, men du behöver vilja ta ansvar, lära dig och få saker att hända. Du gillar människor, är trygg i mötet med andra och har en struktur som gör att du får saker gjorda. Bakgrunden kan vara bemanning, HR, industri eller något annat där du haft ansvar för människor. För oss är det viktigare hur du är än exakt vad du gjort. Att du har känslan för att hitta guldkornen – och få dem att fungera ute hos kund. I vardagen rekryterar du, introducerar och följer upp konsulter. Du bygger relationer, skapar förtroende och ser till att leveransen håller kvalitet – varje dag.
Praktiska förutsättningar
• Körkort: B-körkort krävs och gärna tillgång till egen bil.
• Anställning: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Intervjuer sker löpande, så sök direkt! Sista ansökningsdag är 2 augustij. Vid frågor ring Platschef Emil Davidsson på 070-5179179 eller emil.davidsson@konsultia.se
. Det går även bra att kontakta kollega Maja Schentz på 070-517 33 80 eller maja.schentz@konsultia.se
.
Om Konsultia
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och duktiga på att hitta guldkorn som andra missar.
Flexibilitet och hållbarhet: Hos oss har du stor frihet att styra din egen vardag. Vi litar på att du tar ansvar för ditt uppdrag och ger dig utrymme att planera arbetet på ett sätt som fungerar för dig, konsulterna och kunderna. Vi erbjuder friskvård, företagshälsovård och regelbundna hälsoundersökningar – för ett hållbart arbetsliv.
Trygghet: Vi värnar om våra medarbetare och om balans mellan arbete och fritid. Konsultia har haft en sund och stabil ekonomi sedan 2013.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många välkända industriföretag, har en stark position i norra Sverige och expanderar nu nationellt. Många av våra chefer har rekryterats internt. I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,52 av 5 i helhetsbetyg från våra kontorsanställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8012736-2083643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.teamtailor.com
Storgatan 10 (visa karta
)
574 32 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Jobbnummer
9990461