Konsultchef Tjänsteperson till Clockwork Skellefteå
2026-04-11
Publiceringsdatum2026-04-11Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Vill du vara med och skapa nya möjligheter för människor och företag i Skellefteå? Nu söker vi en konsultchef med fokus på tjänstemän.Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du med att förstå företagens behov och hjälpa dem att hitta rätt personer till tjänstemannaroller. Du har en nära dialog med både nya och befintliga kunder och lär känna deras verksamhet för att kunna göra träffsäkra tillsättningar.
Jobbet handlar även om att aktivt söka upp, träffa och lära känna kandidater. Vilket innebär att du över tid bygger upp ett nätverk och skapar relationer som gör att du snabbt kan agera när rätt möjlighet dyker upp.
Du driver dina processer från start till mål, där din känsla för att förstå människor, se potential och skapa bra långsiktiga matchningar där båda parter utvecklas är avgörande.Profil
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera människor och affärer. Du är nyfiken, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende i mötet med andra.
Du gillar att arbeta strukturerat och har förmågan att hålla ihop flera processer samtidigt, men din styrka ligger i din förmåga att förstå människor och se rätt matchning.
Du motiveras av att göra affärer, bygga relationer och av att se resultat i form av lyckade tillsättningar. Erfarenhet från rekrytering/bemanning, försäljning eller service är meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personlighet och din vilja att utvecklas.
Att du kan kommunicera på svenska och engelska är ett krav, samt att du har B-körkort.Så ansöker du
Känns det här som helt rätt utmaning för dig? Vad kul! Då vill vi verkligen få veta mer om dig. Börja med att skicka in din ansökan via www.clockworkpersonal.se
så snart som möjlig, dock senast 3 maj. Har du frågor om tjänsten? Hör till Britta Larsson på 073-3512773. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Bäckgatan 1 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Norra Norrland AB Kontakt
Britta Larsson britta.larsson@clwork.se +46 73 351 27 73 Jobbnummer
9848860