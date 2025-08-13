Konsultchef till rekryteringsföretaget Progressio
Älskar du skapa förutsättningar, vara spindeln i nätet och utveckla dina medarbetare framåt? Du älskar att rekrytera medarbetare. Vi menar det. Det är det du kommer gör hela dagarna, samtidigt som du har en av de absolut roligaste rollerna inom Progressio. Att se till dina kollegor få rätt förutsättningar att lyckas på de uppdragen som de jobbar på. Låter det som dig? Då ska du läsa vidare nedan.
ROLLEN Som konsultchef har du helhetsansvar för att driva trafik och nätverk samt utföra Progressio rekryteringsmodell. Det genom annonsering, search & skapa förutsättningar för medarbetare framåt. Du leder och fördelar arbetet via en Laptop, någonstans i Sverige, ser till att dina kollegor har de förutsättningar som behövs för att göra det så enkelt som möjligt för de. Du ska behandla våra konsulter med VIP service utan gränser. Samtidigt kombinerar du strategiskt tänkande med ett operativt driftsansvar.
DITT UPPDRAG Rekrytering - Äga hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till onboarding och utveckling. - Skräddarsy kravprofiler i nära dialog med kund. - Säkerställa att rätt person är på rätt plats - i rätt tid.
Kundrelation & avtal - Bygga och utveckla långsiktiga partnerskap - Upprätta och följa upp avtal samt säkerställa hög leveranskvalitet. - Vara kundens trygga kontaktpunkt i hela uppdraget.
Personal- & uppdragsadministration - Säkerställa korrekt rapportering, kontering och ekonomisk uppföljning på varje konsult. - Driva onboarding och offboarding av konsulter med kvalitet och struktur.
Intern samordning - Fungera som kugghjulet i kedjan mellan säljare och konsult, samt konsult och sälj. - Skapa tydliga arbetssätt och kommunikationsflöden som förenklar vardagen för hela organisationen. - Ta hand om avtalshanteringen
VI SÖKER DIG SOM HAR Arbetar idag med Talen Association och vill ta nästa kliv in i rollen HR.
Flerårig erfarenhet att leda andra människor.
God förståelse för rekrytering, uthyrning och kundleverans.
Vana vid digitala verktyg för planering och uppföljning.
Erfarenhet av att arbeta med avtal, budget, kontering och ekonomisk uppföljning.
DET HÄR ÄR DU
Du är en strategisk doer - som älskar att springa snabbt Kunnig inom dator där MAC book och telefon är dina bästa verktyg Du är en ledare som får andra att växa och tar ansvar hela vägen.
Du har ett organiserat sinne och ett skarpt öga för kvalitet, samtidigt som du ser till helheten.
Du gillar att bygga relationer och är tydlig i din kommunikation.
DET HÄR SKA VI UPPNÅ VID VARJE UPPDRAG
OM TJÄNSTEN Lön: Efter överenskommelse Plats: Göteborg eller Stockholm, kontorsplats. Start: 15 september 2025 Gediget förmånspaket Anslutna till Collectum OM OSS Progressio är Nordens nya mötesplats för personer inom hotell och restaurang. Vi jobbar med alla typer av restauranger från kvarterskrogar, de stora hotellkedjorna och personalrestauranger. Vår stora passion är medarbetare och skapa långsiktiga relationer. Vi är övertygade om att det görs via närvaro, engagemang och tillgänglighet. Samtidigt ska man ha jäkligt roligt under resans gång.
