Konsultchef till OnePartnerGroup i Gnosjöregionen - Onepartnergroup Ggvv AB - Administratörsjobb i Värnamo

Onepartnergroup Ggvv AB / Administratörsjobb / Värnamo2021-04-14OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda kandidater ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav. I Gnosjöregionen har vi kontor i Anderstorp, Vaggeryd och Värnamo och internt är vi sju kollegor som tillsammans arbetar för att erbjuda marknaden kompetensförsörjning inom olika branscher med fokus på hög kvalitet och flexibilitet.Nu är det snart dags för vår kollega Ann-Marie att gå i pension efter att ha varit oss och branschen trogna i flera år. Därför söker vi nu dig, vår nya konsultchef, som vill ta över stafettpinnen efter Ann-Marie och jobba tillsammans med oss mot nya mål för att erbjuda våra företag i Gnosjöregionen hjälp med frågor inom kompetensförsörjning. Är du personen som trivs och drivs i kontakten med kunder, konsulter och kandidater, har ett intresse av vår bygd och dess företag samt vill arbeta med en variation av arbetsuppgifter, både kopplat till sociala kontakter samt administrativa uppgifter? Då tycker vi du ska läsa vidare för det kan vara så att du är vår nya kollega! Välkommen till vår värld!En sak kan vi säga redan nu, förvänta dig varierande arbetsdagar!För dig som har ett stort engagemang för operativt arbete innefattar tjänsten spännande, stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter där din kreativitet ständigt sätts på prov. Som konsultchef har du självständigt ansvar för dina kunder, uppdrag och konsulter inom affärsområdet Blue Collar (kollektivarbetare) i Gnosjöregionen. Det betyder att du har personalansvar och dagligen arbetar med personalrelaterade frågor och du arbetar också med försäljning till både nya och befintliga kunder. Du kommer tillsammans med dina kollegor driva hela processen från försäljning och offertering till kund, upprättande av kravprofil, genomförande av intervjuer och anställning och tillsättning till tidrapportering, schemaläggning samt löpande kontakt och uppföljning med konsulter och kunder, både på plats på företagen och via andra kommunikationskanaler. I rollen ingår mycket administration i form av att lägga in uppdrag, sjukfrånvaro, tidsrapportera, fakturera och liknande.Kommer du trivas att arbeta tillsammans med oss?Med värdeorden framåtlutad, schysst och lagspelare i ryggen har vi lyckats med att etablera vårt varumärke över hela landet. Orden är hämtade från idrottsvärlden och står för att vi på OnePartnerGroup alltid vill ligga steget före i branschen, samtidigt som vi vill agera schysst mot våra kunder, konsulter, kandidater och varandra - alltid ta laget före jaget med andra ord och där ser vi att du har samma värderingar som oss. För att du ska trivas i rollen som konsultchef behöver du ha ett inre driv och en tydlig målmedvetenhet. Som person beskriver du dig själv som strukturerad där du kan planera och administrera din tid på ett effektivt sätt. Du gillar att jobba med frihet under ansvar och du trivs att jobba självständigt men du är även en schysst lagspelare. Är du som person social, kreativ, flexibel och har god människokännedom ser vi att du kommer trivas utmärkt i din nya roll hos oss.Som du har märkt är tjänsten som konsultchef bred och din erfarenhet kan därför variera för att du ska trivas att arbeta tillsammans med oss. Vi ser med fördel att du har ett lokalt nätverk och är en naturlig nätverksbyggare med förmåga att skapa, utveckla och förädla långsiktiga relationer med både företag, framtida och befintliga konsulter samt kandidater. Vi tror att det är positivt om du har kunskap från tillverkande industri och/eller logistik, då det är där vi hittar många av våra befintliga kunder och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en liknande roll med personalansvar. Har du dessutom en utbildning i personalvetenskap, ekonomi eller försäljning ser vi detta som meriterande. För att vara aktuell för tjänsten har du körkort, god kommunikationsförmåga i svenska både tal och skrift samt goda datorkunskaper då du kommer arbeta mycket i vårt affärssystem.Placeringsort: Värnamo men du kommer jobba mot företag i andra delar av Gnosjöregionen ocksåTillträde: Snarast eller enligt överenskommelseVad kan vi erbjuda dig?På OnePartnerGroup gillar vi människor med drivkraft, ambitioner och samhällsengagemang som hela tiden vill utvecklas och som mår bra av att ta stort eget ansvar. Vi på OnePartnerGroup är ett personligt och entreprenörsdrivet företag och här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Det som förenar oss är att vi alla brinner för att få människor och företag att lyckas, genom att lösa problem och skapa möjligheter. Vi besitter musklerna från ett stort bolag men känslan av ett litet. Läs gärna mer om oss på https://www.onepartnergroup.se/ Känner du att den här tjänsten passar dig och att du vill bli vår nya kollega? Då tycker vi att du ska söka tjänsten omgående! Sista ansökningsdag är den 9 maj men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jaana Fransson på telefonnummer 0370-510561 alt. jaana.fransson@onepartnergroup.se 2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-09OnePartnerGroup GGVV AB5692386