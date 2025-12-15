Konsultchef till Nordlo
2025-12-15
Nu söker vi en erfaren kollega till vårt kontor i Gävle. Vi letar efter en driven, kompetent och engagerad konsultchef som vill forma framtiden inom IT och digitalisering tillsammans med oss på Nordlo.
Om rollen
Är du en ledare som kan utveckla, inspirera och engagera dina kollegor? Gillar du att effektivisera ochförbättra arbetssätten för teamet? Är du ansvarstagande, bra på att strukturera, planera, följa upp ochsamarbeta? Då kan den här rollen vara för dig. Hos oss på Nordlo välkomnas du till en verksamhet med
högt engagemang, gemenskap och samarbete.
Som konsultchef hos oss jobbar du i en bred och varierande roll med personalansvar för delar av vårt
konsultteam. Du kommer vara en avgörande del i att det dagliga arbetet fungerar, dina anställda har en
balanserad arbetsdag och att ni når önskade resultat. Utöver att ovan nämnda kommer du ha följande
arbetsuppgifter:
• Leda och stötta dina kollegor att nå uppsatta mål från organisationen
• Planera, prioritera och fördela arbetsuppgifter i arbetsgruppen
• Driva konsultnärhet hos våra nya och befintliga kunder med ett närvarande affärsmannaskap
• Arbeta med utveckling av våra kunder över tid med hjälp av givna tekniska resurser
• Granska och godkänna faktureringsunderlag och tidredovisningar
• Följa upp och säkerställa att genomförda utbildningar/certifieringar blir dokumenterade
Vi söker
Dig som har erfarenhet av ledarskap och arbete med teknik, konsulter, budget och mätetal.Alternativt en erfaren, senior, konsult som vill utvecklas inom nya områden och ta sig an personal ochsamtidigt tillämpa sina tekniska kunskaper.Du har goda kunskaper i Microsoft 365, nätverk och serverkunskap för att kunna bidra i det operativa
arbetet och stötta dina kollegor i tekniska frågor.
I rollen som konsultchef är det viktigt att du är tydlig och målmedveten i ditt ledarskap. Genom ditt
ledarskap möjliggör du delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Du är kreativ, lösningsfokuserad,
drivs av att effektivisera och förbättra arbetssättet för dig själv och teamet. Du är affärsmässig och ser
vinningen av förändringar för både kund och företag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - som på kompletterande vis tillsammans ovanstående
kan bidra till Nordlos förbättring mot våra kunder.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för delar av vårt konsultteam och i rollen har du stor påverkandefaktor attutforma tjänsten tillsammans med din närmsta chef. Placering för rollen är Nordlos kontor i Gävle.I din roll rapporterar du till COO. Du kommer jobba nära vår försäljningschef för att främja samarbeteoch kvalitetssäkring vid försäljning och leveranser.
Resor kan förekomma i tjänsten då vi har kontor i Falun, Gävle och Uppsala.
Vad händer när du sökt tjänsten
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tomas Danebäck på tomas.daneback@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Du kommer också få svara på några frågor från vår AI-assistent. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
