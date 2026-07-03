Konsultchef till Boxflow
Boxflow Staffing Syd AB / Personaltjänstemannajobb / Helsingborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Helsingborg
2026-07-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Vill du arbeta i ett bolag med höga ambitioner, stark tillväxt och ett tydligt fokus på människor? Nu söker vi en konsultchef som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom bemanning och rekrytering.
Som konsultchef har du en central och affärsnära roll där du ansvarar för hela processen – från kunddialog och behovsanalys till rekrytering, matchning och uppföljning av konsulter. Du fungerar som en viktig länk mellan våra kunder, kandidater och konsulter och arbetar nära både kollegor och verksamheten för att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Vi är ett team om sex personer som utgår från vårt huvudkontor och lager i Östra Ljungby. Vi erbjuder en varierad roll med stort eget ansvar, där du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till Boxflows fortsatta tillväxt.Dina arbetsuppgifter
I rollen som konsultchef kommer du bland annat att:
Ansvara för rekryterings- och bemanningsprocesser från start till mål.
Matcha kandidater och konsulter mot kundernas behov.
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder, kandidater och konsulter.
Ha personalansvar för våra konsulter och ansvara för hela medarbetarresan – från onboarding och introduktion till coachning, uppföljning, medarbetarsamtal och offboarding.
Identifiera affärsmöjligheter och bidra till utvecklingen av befintliga och nya kundsamarbeten.
Säkerställa hög kvalitet och service i alla delar av leveransen.
Ingå i en beredskapslösning för kunder som behöver stöd under helger och röda dagar, enligt fastställt schema.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som trivs i en roll med högt tempo, korta beslutsvägar och många kontaktytor. Du är van med att kombinera operativt arbete med strategisk kundutveckling och ett affärsmässigt helhetsperspektiv. Du drivs av att skapa resultat genom nöjda kunder, välfungerande konsultuppdrag och affärer som går i mål. När förutsättningarna förändras är du snabb att ställa om, hitta lösningar och säkerställa hög kvalitet i leveransen.
Du bygger naturligt förtroende och långsiktiga relationer samtidigt som du arbetar strukturerat och målinriktat. Du har förmågan att förstå kundens behov och matcha rätt kandidat till rätt uppdrag. Som person är du prestigelös, trivs i team och bidrar aktivt till gemensamma resultat.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av rekrytering, bemanning eller annat personalnära arbete där matchning och leverans varit en central del av rollen.
Vana av kundkontakt, gärna med inslag av försäljning eller affärsutveckling där du själv drivit dialoger och utvecklat affärer.
Ett starkt resultatfokus och erfarenhet av att arbeta mot mål, KPI:er eller andra leveranskrav.
Ett strukturerat arbetssätt och god administrativ förmåga, med vana att hantera flera processer samtidigt.
En naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med kunder, konsulter och kandidater.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort.Övrig information
Uppstart: Enligt överenskommelse. Tjänsten planeras att starta under hösten 2026. Intervjuer påbörjas i september. Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Wiklander, platschef, på Johanna.wiklander@boxflow.com
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964371-2084072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9990748