Konsultchef till Awexia
Awexia Executive Search AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-25
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Awexia är på en spännande tillväxtresa och söker nu en affärsdriven Konsultchef som vill vara med och utveckla vår konsultaffär till nästa nivå.
Hos oss får du en nyckelroll där du kombinerar försäljning, ledarskap och affärsutveckling. Du bygger långsiktiga kundrelationer, utvecklar våra konsulter och driver tillväxt på både befintliga och nya marknader.
Är du en resultatorienterad ledare som motiveras av att skapa affärer, utveckla människor och bygga starka team? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen:
Som Konsultchef på Awexia blir du en central del av vår fortsatta expansion. Vår konsultverksamhet växer snabbt, både geografiskt och inom nya kompetensområden, och du får en viktig roll i att forma vår fortsatta framgång.
Du ansvarar för hela affären, från rekrytering och ledarskap till försäljning och kundutveckling.
Dina ansvarsområden
Rekrytera, leda och utveckla konsulter samt säkerställa hög trivsel, prestation och engagemang.
Driva försäljning av Awexias tjänster till både nya och befintliga kunder.
Identifiera nya affärsmöjligheter och etablera relationer på nya marknader.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer med fokus på kvalitet, resultat och tillväxt.
Arbeta nära kunder för att förstå deras behov och leverera träffsäkra konsultlösningar.
Bidra till Awexias fortsatta expansion inom nya geografiska områden och kompetenssegment.
Tjänsten är placerad i Stockholm med möjlighet till hybridarbete och du rapporterar direkt till vår Affärsområdeschef för Consulting & Interim verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar ett starkt affärsdriv med ett genuint intresse för människor och ledarskap. Du trivs i en roll där du får skapa resultat genom relationer, affärer och teamutveckling.
Vi tror att du har
Minst 3–5 års erfarenhet av försäljning inom rekrytering, konsultverksamhet eller annan kvalificerad tjänsteförsäljning.
Erfarenhet av personalansvar och att leda konsulter i uppdrag hos externa kunder.
Dokumenterat goda resultat inom försäljning och affärsutveckling.
Stark affärsförståelse och ett tydligt eget driv.
Mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från bemannings- eller konsultbranschen och ett etablerat nätverk inom näringslivet.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande bolag med höga ambitioner.
Gedigen onboarding och en strukturerad introduktion.
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner, inklusive friskvårdsbidrag.
Regelbundna konferenser, aktiviteter och gemensamma utvecklingsinitiativ.
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
En engagerad företagskultur där samarbete, entreprenörskap och resultat står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Ellinore Pereira Affärsområdeschef Consulting & Interim Ellinore.Pereira@awexia.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972579-2071814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
(org.nr 559233-5060), https://jobs.awexia.com
Hovslagargatan 5B (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Awexia Jobbnummer
9979744