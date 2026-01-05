Konsultchef till Arena Personal
Arena Personal Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av vårt professionella och engagerade team av konsultchefer i Stockholm?Arena Personal söker nu en ny konsultchef till vårt framgångsrika team i Stockholm. Som konsultchef hos oss erbjuds du en omväxlande vardag där relationer till såväl kunder, konsulter och kandidater ligger till grund för en stor del av arbetet. Du kommer främst att arbeta mot kunder inom lager och logistik.
Hos oss blandas skratt och en härlig stämning med ett högt tempo, vi firar våra framgångar tillsammans och stöttar varandra vid utmaningar.
Om tjänstenRollen som konsultchef hos oss är väldigt varierande, där ingen dag är den andra lik. Du har ett helhetsansvar och driver dina egna rekryteringsprocesser med kontinuerlig uppföljning med både kund och kandidat under processens gång. Vidare ansvarar du för den dagliga bemanningen, samt har personalansvar för dina konsulter som är ute på uppdrag. Du hanterar flera rekryterings- och bemanningsprocesser parallellt, där det är viktigt att leverera i tid med högsta möjliga kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig kundkontakt med kontinuerliga kundbesök
Personalansvar och coachning av medarbetare
Hantera rekryteringsprocesser från start till mål
Matchning mellan konsult och kunduppdrag
Merförsäljning
Kort och långsiktig bemanning/schemaläggning
Om digVi är en arbetsplats som värnar om teamwork, har högt i tak där vi tillsammans jobbar för att expandera och utveckla vår affär. Vi söker därför dig med stort engagemang och driv som naturligt smittar av sig på både kollegor och konsulter, för att vi på ett professionellt och smidigt sätt ska kunna leverera en service i toppklass till våra kunder. Med fördel har du tidigare erfarenhet som konsultchef.
För att trivas i denna roll tror vi att du gillar högt tempo och kan samtidigt prioritera ditt arbete och fatta snabba beslut. Vi ser även att du har ett strukturerat arbetssätt för att leverera kvalitet i det du gör såväl mot dina kunder som konsulter och kandidater. Som person är du kommunikativ, tävlingsinriktad och resultatorienterad.
Krav för tjänsten:
Relevant erfarenhet av bemanning- och rekrytering inom blue collar
B-körkort
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
God systemvana
Eftergymnasial utbildning inom personal/ledarskap
ÖvrigtHos Arena Personal finns goda utvecklingsmöjligheter inom koncernen där vi gärna ser att du vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Med det sagt är dina tankar och idéer varmt välkommet för att bidra till vår gemensamma företagsutveckling. För oss är det viktigt att våra anställda trivs och mår bra. Som anställd hos oss erbjuder vi därför bland annat:
Friskvårdsbidrag & friskvårdstimmar 2h/v
Marknadsmässig lön
SL-kort
28 semesterdagar
Kollektivavtal
Tjänstepension
Kontinuerliga AW:s och fantastiska kollegor
Omfattning / PlaceringDenna roll som konsultchef är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänsten är en heltidstjänst och har förlagd arbetstid mellan 08:00-17:00. Du kommer att utgå från vårt kontor i Johanneshov.
Tjänsten är planerad att starta efter årsskiftet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6707758-1774142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9669914