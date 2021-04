Konsultchef sökes till StudentConsulting i Helsingborg - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Helsingborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Helsingborg2021-04-09StudentConsulting i Helsingborg vill förstärka teamet med en konsultchef! Är du en driven, framåt och kundfokuserad person? Är du en duktig ledare? Brinner du för resultat och att arbeta mot tydligt uppsatta mål? - Då har vi jobbet för dig!På StudentConsulting står tiden aldrig still. Den ena dagen är inte den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation varje dag. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat. StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom rekrytering och bemanning med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak.StudentConsulting i Helsingborg har fått in flera spännande samarbeten och behöver därför förstärka teamet med en konsultchef.I rollen som konsultchef arbetar du bland annat med;Nyförsäljning och merförsäljningAvtalshanteringUppstart nya samarbetenResultatplan/orderboksförflyttningDaglig kundkontakt och utveckling av pågående samarbeten.Kundmöten/konsultmöten onsite(med beaktande för Corona restriktioner)Personalansvar för dina konsulterUppföljning av prestationer, avveckling, medarbetarsamtal mmAdministrativa uppgifter rörande både kunder och konsulterRekrytering, introduktion samt övrig uppföljning av konsulterTjänsten är på heltid med start omgående. Våra arbetstider är kontorstid, mån-fre 8-17.2021-04-09Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom personal, försäljning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.Vi ser gärna att du har några års arbetserfarenhet, gärna ifrån en liknande roll. Har du erfarenhet från bemanningsbranschen ses det som extra meriterande. Du kanske arbetar i en roll kopplat mot search/rekrytering/back-office men känner att du gärna vill utvecklas mer mot ledarskap och business. Istället för att vara strukturen bakom uppdragen så vill du stå längst fram och fronta våra samarbeten.För att trivas hos oss och i rollen som konsultchef ser vi att du är driven, engagerad och prestigelös. Du älskar att bygga upp och förvalta relationer. Du bör vara initiativtagande och drivas av högt uppsatta mål. Du är en person som gärna tar egna initiativ, du vill leverera och du vågar. Du kommer själv att planera och styra din tid och dina aktiviteter så det är en förutsättning att du klarar av och trivs med att jobba självständigt samt att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och kan planera efter rätt prioriteringar. Vi söker dig som drivs av att göra affärer och trivs med att ständigt möta nya människor och nya situationer. Du kommer att arbeta i ett team bestående av affärschef, rekryterare och personaladministratörer och sitta i trevliga lokaler i centrala Helsingborg.Hos oss jobbar vi för laget framför jaget. Vi är ett oerhört starkt och glatt team som har vissa personliga egenskaper gemensamt. Vi är ödmjuka och värnar om varandra och om våra konsulter och kundsamarbeten. Vi alla brinner för att hjälpa våra kandidater ut i arbete, för att vårda och utveckla våra konsulter och kundsamarbeten. Vi är Ambitiösa och tycker det är väldigt roligt att vinna och leverera över förväntan. För oss är det viktigt att arbeta med kvalité i alla delar av våra processer så kvalitetsmedvetenheten genomsyrar vårt arbete.Vi ger alltid allt i det vi tar oss för vilket syns tydligt på vårt höga NPS-värde. Vi är pålitliga och engagerade, en stabil partner för våra kunder och en trygg arbetsgivare för våra konsulter och kollegor.Vi ser att du som söker har B-körkort då du enkelt ska kunna ta dig runt till olika företag i Nordvästra Skåne.Är det kanske dig vi letar efter? Passa då på att söka tjänsten redan idag då vi tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat. Söker gör du via vår hemsida www.studentconsulting.se Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta gärna Affärschef Jennie Lindholm på telefonnummer: 0702-74 32 17Välkommen med din ansökan!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lön + rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Studentconsulting Sweden AB (Publ)5681303