Konsultchef | Lernia Bemanning & Rekrytering | Örebro
2026-04-10
Att vara konsultchef på Lernia innebär att du bygger och utvecklar våra kundrelationer samtidigt som du driver affären framåt. I nära samarbete med våra kunder ser du till att deras behov möts på rätt sätt - och att våra konsulter får uppdrag där de kan trivas och växa. Du finns nära i vardagen, skapar trygghet och följer upp både prestation och välmående. Rollen passar dig som gillar tempo, variation och att påverka både relationer och resultat i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
I rollen som konsultchef får du en viktig funktion i vårt arbete med att skapa värde för både företag och individer. Du kommer att arbeta med försäljning, personalansvar och bemanningsplanering, i nära samarbete med såväl kunder som kandidater och interna kollegor.
I ditt ansvar ingår att:
Arbeta proaktivt för att identifiera nya affärsmöjligheter och matcha talanger till rätt uppdrag
Utveckla och bygga långsiktiga kundrelationer
Ha daglig kontakt med både kunder och medarbetare
Ha personalansvar för dina konsulter och säkerställa deras trivsel och utveckling
Planera bemanning och hantera administration kopplad till uppdrag, avtal och konsulter
Arbetet är fritt och förutsätter att du trivs med eget ansvar, snabba beslut och ett vardagstempo där ingen dag är den andra lik.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas i en affärsnära roll
En inkluderande arbetsmiljö där samarbete och lärande står i centrum
Friskvårdsbidrag, kollektivavtal och möjlighet till flexibilitet
Vem söker vi?Kvalifikationer
Gärna tidigare erfarenhet som konsultchef, arbetsledare eller liknande
Erfarenhet av försäljning eller affärsorienterade roller (meriterande)
Gärna erfarenhet av industri och logistik
God systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort Dina personliga egenskaper
Du är affärsdriven, målinriktad och har förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och driva arbetet framåt - samtidigt som du bygger förtroende och relationer med både kunder och kollegor.
På Lernia arbetar vi aktivt med självledarskap - vi tror att ansvarstagande, initiativförmåga och personlig utveckling är avgörande för att skapa både affärsnytta och arbetsglädje.
Du är lösningsorienterad, kommunikativ och bra på att samarbeta med människor med olika bakgrund och kompetens. Du har hög energi, är flexibel och ser möjligheter i förändring. Framför allt har du ett genuint intresse av att bidra till både affärsresultat och människors utveckling.
Ansökan och mer informationAnställningsdetaljer
Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Örebro
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryterare Alice Nerö, på alice.nero@lernia.se
Rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka gärna in din ansökan redan idag. I vissa processer genomförs rekryteringstester. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll med samtycke.
Samtycke och sekretess
Lernia hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter för rekryteringsändamål.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad!
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering. Hos oss blir du en del av en organisation som drivs av affärsmässighet, engagemang och viljan att utvecklas. Vi arbetar tillsammans för att skapa lösningar som gör skillnad - med fokus på kompetens, kvalitet och resultat. Som medarbetare på Lernia får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där samarbete, lärande och nytänkande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss får du ett sammanhang att trivas och utvecklas i. Vi är alla lika och unika och alla behövs. Det tror vi starkt på och det verkar vi för - tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
