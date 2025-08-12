Konsultchef IT till Ada Digital i Stockholm
2025-08-12
Som Konsultchef hos Ada Digital i Stockholm blir du avgörande för att vidareutveckla vår nya konsultaffär/interimsaffär inom IT!
Är du en Konsultchef som vill växa vår nya konsultaffär i en snabbrörlig, entreprenöriell miljö där vi samtidigt har väldigt kul? Vill du vara med och forma nya tidens konsultaffär inom IT med fokus på förändringsledning och ny teknik? Bli då en del av oss på Ada Digital!
Vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda dig att vara en del av ett värderingsstyrt bolag som utmanar gamla sanningar och gör saker på nya sätt för att möta de kompetensbehov som finns på dagens arbetsmarknad. Och det är uppskattat. Sedan starten 2018 har vi vuxit varje år och hjälper idag många av Sveriges största företag och organisationer med rekrytering, interimskonsulter och talangprogram inom IT och Tech.
Vi erbjuder spännande kunder, härlig sammanhållning och nya spännande affärsinitiativ där du får vara med och påverka, på riktigt. Vi går själva gärna i bräschen inom vårt område. Namnet Ada Digital är från världens första programmerare, Ada Lovelace. Hon var tvärvetenskaplig, kreativ och tänkte utanför boxen, egenskaper vi värderar högt i en tid då arbetet snabbt förändras.
Det här gör du hos oss
• Tillsammans med områdesansvarig vidareutveckla vår nya konsultaffär som är det område som växer snabbast hos oss på Ada Digital
• Ha en säljande roll där du bearbetar nya och befintliga kunder
• Kartlägga kundens behov och föreslå konsultlösningar
• Kvalitetssäkra och presentera fram underkonsulter med expertis inom IT, såväl specialister som chefer
• Följa upp konsult- och kundnöjdhet under pågående uppdrag
• Med hjälp av AI och nya verktyg utveckla vår leveransprocess
• Vara involverad i olika projekt kopplat till utvecklingen av vår konsultaffär
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av Ada Digital. Vi är ett erfaret team som idag består av 9 personer. Vi sitter i fräscha lokaler precis vid Mall of Scandinavia och har stort samarbete med vårt moderbolag TNG där vi har våra kollegor inom marknadsföring, ekonomi, HR och storkundsförsäljning.
Du kommer jobba tillsammans med andra rekryterare, där ditt fokus kommer att ligga på att vidareutveckla och växa konsultaffären. Vi värnar verkligen om vår kultur och sammanhållning men även livspusslet och därför arbetar vi hybrid. Vi förväntar oss att du är anpassningsbar utifrån kunderna och att du gärna också vill vara inne på kontoret flera dagar i veckan.
Mer om dig
Vi söker dig som är snabb, orädd och verkligen går igång på att göra affärer! Du har tidigare erfarenhet av tjänsteförsäljning och konsultaffären inom IT. Eftersom vi fortsätter bygga upp den här delen av verksamheten vid sidan av en redan etablerad rekryteringsaffär är det viktigt att du kan komplettera befintliga organisationen med kunskaper inom försäljning och konsultaffären.
Kanske är du idag anställd i en större organisation och längtar efter den energi, handlingsfrihet och entreprenörskap som vi på Ada Digital kan erbjuda. Eftersom vi lever i en snabbt föränderlig värld är det direkt avgörande att du inte bara är öppen för, utan faktiskt gillar förändring och ny teknik. Du är också flexibel och prestigelös för nya utmaningar och brinner för att testa nya vägar framåt!
Så här får vi kontakt
På Ada Digital strävar vi efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Head of Consulting
Mathias Jonsson mathias.jonsson@adadigital.se 0708 53 52 06 Jobbnummer
