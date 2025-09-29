Konsultchef inom vårdbemanning!
Brinner du för att skapa matchningar som gör skillnad och trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik? Vi söker en Konsultchef inom vårdbemanning som vill bidra till att rätt person hamnar på rätt plats - varje gång. Här får du en varierad roll där du bygger relationer och säkerställer bemanning som gör skillnad i vården. Är det dig vi letar efter? Läs vidare och ansök idag!
OM TJÄNSTEN
Kunden är en ledande aktör inom vårdbemanning med en stark vision om att skapa en hållbar och flexibel sjukvård. Genom att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag bidrar de till att säkerställa hög vårdkvalitet och god arbetsmiljö för vårdpersonal.
Du blir en del av en dynamisk och engagerad arbetsplats där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus. De sitter i moderna, nyrenoverade lokaler i Stockholms innerstad och erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att växa, både professionellt och personligt. Med regelbundna konferenser och sociala aktiviteter skapar de en stark teamkänsla och en kultur där samarbete, driv och arbetsglädje står i fokus.
Du erbjuds:
• En dynamisk arbetsplats där du arbetar både självständigt och i team, där fokus ligger på att nå både personliga och gemensamma mål
• Kontinuerligt stöd och utvecklingsmöjligheter så att du kan växa inom företaget
• En generös lönemodell med stora möjligheter att påverka din egen löneutveckling
Dina arbetsuppgifter
• Bemanning och rekrytering: Ansvara för hela bemanningsprocessen, från behovsanalys till avslutat uppdrag. Matcha rätt konsulter med rätt uppdrag och säkerställ hög kvalitet i varje tillsättning. Arbeta proaktivt med att bearbeta nya och befintliga konsulter, främst via telefon och LinkedIn
• Relationsbyggande: Upprätthålla och utveckla långsiktiga relationer med både konsulter och kunder. Ge förstklassig service och rådgivning för att skapa trygga och hållbara samarbeten
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst ett års erfarenhet från en liknande roll inom vårdbemanning
• Är flytande i svenska tal och skrift då det kommer att användas i det dagliga arbetet
• Är ambitiös och drivs av att arbeta mot uppsatta mål
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är en förtroendeingivande och kommunikativ person som trivs i en dynamisk och öppen arbetsmiljö. Du motiveras av att arbeta i ett engagerat team, samtidigt som du tar ansvar och gärna tar dig an nya utmaningar. Vi ser även att du har en lösningsorienterad inställning och ett starkt driv att nå uppsatta mål. Du brinner även för att bidra till en hållbar och flexibel sjukvård där rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

