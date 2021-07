Konsultchef inom Test till Sigma IT Malmö - Nexer AB - Datajobb i Malmö

Sigma IT söker en Consultant Unit Manager med erfarenhet inom test. Vi söker dig som har arbetat länge inom området och brinner för personalansvar men som samtidigt inte vill släppa konsultuppdragen. Din roll kommer vara delad mellan uppdrag och personalansvar. En viktig del i rollen är att inspirera och motivera gruppen med nya tankar och idéer. Till din hjälp finns bland annat vårt egna ledarskapsprogram "Sigma Way" och ett stort internt nätverk av ledare och chefer.Du kommer få ett gäng härliga kollegor och dessutom kommer dina närmsta chefskollegor stötta dig i din roll och etableringen av gruppen.Hur ser rollen ut?Som ledare för Sigmas team inom Test kommer du vara en viktig del då du kommer hjälpa till att bygga teamet. Denna roll är en unik mix av en ledarroll och en konsultroll där du ständigt får möjlighet att ta egna initiativ och hjälpa andra framåt, samtidigt som du utvecklas i utmanande uppdrag.I rollen ingår personalansvar för ett befintligt team, beläggning av konsulter samt rekrytering. Du ansvarar för lönesättning, budget, rapportering och andra förekommande uppgifter kopplat till ledarskapet. Du kommer stötta konsulterna i deras uppdrag och coacha dem i deras utveckling. Vid sidan av ditt ansvar för teamet kommer du själv jobba med leverans inom test. Det kommer att variera över tiden men ungefär upp till 75% av tiden kommer bestå i konsultuppdrag.En betydande del i denna roll kommer vara att hålla ihop gruppen genom exempelvis gemensamma arbetsdagar, event, kompetensmöten och dylikt, här har du stor frihet. I rollen ingår även att arbeta med affärsutveckling, försäljning och kundrelationer.2021-07-07För denna tjänst söker vi dig som har gedigen erfarenhet inom testområdet. Du är van vid agila metoder och kanske är du också SCRUM-master. Du har erfarenhet av att granska krav, skapa och exekvera testfall, prioritera samt rapportera testresultat. Som testare är du nyfiken och du kompletterar gärna scriptad testning med utforskande testning och du har förståelse för när man bör automatisera testningen och också hands-on-kompetens inom detta område. Du har kunskap kring olika testverktyg & testmetoder och hur de kan användas effektivt i testarbetet. Du vet också hur testarbetet behöver bedrivas på olika delområden såsom t.ex. integrationstester, systemtester, test av mobila applikationer, användbarhetstester m.m.Du har en civilingenjörsexamen, systemvetarexamen eller motsvarande relevant examen.Då en del av din tid kommer att gå åt till att vara konsult hos någon av våra kunder är det viktigt att du är bekväm med att kunna ställa om ditt fokus mellan konsultrollen och chefsrollen.Du skall också kunna vara ett föredöme i konsultrollen och kunna hjälpa såväl juniora som seniora medarbetare till utveckling. Som person är du öppen, coachande, framåt och positiv.Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Maria Jaern Ekengren på 070-200 34 22. Vi kan ej hantera ansökningar via mail så varmt välkommen att ansöka här nedan! Urval sker löpande.Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.