Konsultchef inom Mjukvaruutveckling
AVL MTC Motortestcenter AB / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2026-06-04
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AVL MTC Motortestcenter AB i Haninge
, Trollhättan
, Göteborg
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Arbetsbeskrivning:Vill du leda ett växande team av mjukvarukonsulter och samtidigt utveckla vår affär mot framtidens fordons- och mobilitetsteknik?
Vi söker nu en Konsultchef för mjukvaruutveckling som vill ta ansvar för ett kompetent och engagerat konsultteam med fokus på avancerad mjukvaruutveckling inom fordons- och mobilitetssektorn. Rollen är central för vår fortsatta tillväxt i stockholmsregionen och du kommer att vara en del av ledningsgruppen.
Våra konsulter arbetar idag främst inom områden som:• Eldrivna lastbilar• Självkörande fordon och avancerade förarassistanssystem• Motor- och drivline¬mjukvara• Miljötekniska lösningar med fokus på energilagring och energiomvandling
Idag är fokus för gruppen de större fordonsföretagen i regionen där relationen behöver vårdas och utvecklas med både professionalism och långsiktighet. Samtidigt är det ett uttalat mål att bredda kundbasen och öka vår närvaro hos fler aktörer inom exempelvis mobilitet, fordon, försvar, energi och tech.
Som Gruppchef får du ett helhetsansvar för:
• Ledning och utveckling av ett team mjukvarukonsulter• Kundrelationer och affärsutveckling – både befintliga och nya kunder• Rekrytering av nya kollegor för att möta en växande efterfrågan• Säljarbete tillsammans med våra Key Account Managers och övriga affärsteam• Leveransansvar, kvalitetssäkring och uppföljning av pågående uppdrag• Att utveckla vår in-house verksamhet och projektleveranser, så att vi erbjuder både konsulttjänster på plats och kompletta projekt från vår egen organisation
Rollen innebär stort handlingsutrymme och goda möjligheter att forma gruppens riktning och framtida affär. Vi har ett kontor med placering i Liljeholmen där det finns goda möjligheter att växa vår in-houseaffär.
Profilbeskrivning:Vi söker dig som• Har en högskoleutbildning inom relevant område• Har erfarenhet av mjukvaruutveckling inom fordon, mobilitet eller relaterade områden• Har arbetat som konsultchef, gruppchef, team lead eller projektledare• Trivs med att kombinera ledarskap och affärsutveckling• Har vilja och förmåga att både rekrytera, coacha och bygga team• Förstår vikten av att vårda viktiga kundrelationer och samtidigt tänka nytt och expansivt• Har god kommunikativ förmåga och gärna ett etablerat nätverk i branschen
Vi erbjuder:• Möjlighet att leda och forma ett starkt och kompetent utvecklingsteam• En nyckelroll i en organisation som satsar på teknik, innovation och långsiktiga kundrelationer• Chansen att bygga upp vår in-house affär och påverka företagets strategiska inriktning• Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Intresserad?Skicka in din ansökan och CV så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39191-44223911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com
117 61 STOCKHOLM Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Fru
Sweden HR se_hr_dist@avl.com +46850065600 Jobbnummer
9948404