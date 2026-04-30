Konsultchef Helsingborg
Konsultchef till Helsingborg
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp vår verksamhet i Skåne med fokus på Helsingborg. Du kommer bli en nyckelperson i vår satsning på industrin i regionen. Som konsultchef kombinerar du ledarskap, relationsbyggande och affärsutveckling. Du blir den viktiga länken mellan våra kunders behov och våra medarbetares - och du spelar en central roll i att sätta riktning, arbetssätt och kultur framåt.
Om rollen
I rollen som konsultchef får du arbeta med både människor och affärer. Du kommer att driva rekryteringsprocesser - från behovsanalys till introduktion och uppföljning, bygga och utveckla relationer med industriföretag i regionen samt leda, coacha och stötta ditt team av konsulter ute på uppdrag. Du arbetar proaktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa långsiktiga samarbeten.
Du har en vardag med stort handlingsutrymme, nära till beslut och möjlighet att påverka - både din egen roll och vår tillväxt i regionen.
Vem vi tror att du är
Du är en engagerad och nyfiken person som trivs i mötet med andra. Kanske har du arbetat som ledare, inom bemanning eller industri tidigare - men det viktigaste för oss är inte ditt CV, utan din inställning.
Du vågar ta initiativ, gillar att bygga relationer och har en naturlig känsla för att skapa förtroende. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får vara både strategisk och operativ.
B-körkort är ett krav, och du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Det här är Konsultia - och vad du får hos oss
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och duktiga på att hitta guldkorn som andra missar.
Hos oss får du en arbetsplats med engagerade kollegor och nära samarbete mellan kontoren. Du har frihet under ansvar och planerar själv din vardag, med möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider.
Vi erbjuder friskvård, företagshälsovård och regelbundna hälsoundersökningar - för ett hållbart arbetsliv. Samtidigt värnar vi om balans mellan arbete och fritid, och vi har haft en sund och stabil ekonomi sedan starten 2013.
Vi arbetar med många välkända industriföretag, har en stark position i norra Sverige och expanderar nu nationellt - vilket också skapar tydliga karriärvägar. Många av våra chefer har rekryterats internt.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,52 av 5 i helhetsbetyg från våra kontorsanställda.
Start enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka - sista ansökningsdag är söndag den 24 maj 2026. Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning som start. du behöver ha tillgång till egen bil.
Kontakt: Vid frågor, kontakta Niklas Björk på telefon 076-318 08 65.
För svensk industri framåt
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Konsultias bemannings- och rekryteringslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Med schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad för våra kunder varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
https://konsultia.teamtailor.com
Helsingborg
)
252 78 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
