Konsultchef för socionomer till Läkarleasing!
2026-03-09
Har du erfarenhet av socionombemanning och drivs av att skapa matchningar som verkligen gör skillnad? Vill du vara en del av ett växande företag där ditt arbete gör verklig skillnad - genom att matcha rätt kompetens med rätt behov? Då kan det här vara nästa steg för dig! Läkarleasing söker nu en Konsultchef inom socionombemanning som vill vara med och utveckla affären, bygga starka kundrelationer och stötta konsulter i viktiga samhällsuppdrag.
Läkarleasing är ett väletablerat bemanningsföretag inom vården som grundades 2005 och är idag en av Sveriges ledande aktörer inom läkar- och vårdbemanning. Med ett starkt fokus på kvalitet, långsiktighet och relationer arbetar Läkarleasing för att skapa en hållbar och flexibel sjukvård - för både vårdgivare och vårdpersonal.
Just nu befinner de sig i uppstartsfasen av deras socionombemanning och söker därför en konsultchef som vill vara med och bidra till utvecklingen av affärsområdet. Som konsultchef har du en central roll i att matcha socionomer med uppdrag inom kommuner och privata verksamheter. Du bidrar till att skapa stabilitet, kvalitet och kontinuitet i verksamheter som arbetar med människor i behov av stöd. Läkarleasing sitter i nyrenoverade och trivsamma lokaler i Stockholms innerstad och ser att du trivs med att jobba från kontoret.
I rollen som konsultchef ansvarar du för hela bemanningsprocessen - från första kontakt till avslutat uppdrag.
Du erbjuds:
En dynamisk arbetsmiljö där du arbetar både självständigt och i team
Tydliga mål, stöd i vardagen och goda utvecklingsmöjligheter
En företagskultur som präglas av samarbete, engagemang och prestigelöshet
Årliga konferenser och sociala aktiviteter som stärker teamkänslanDina arbetsuppgifter
Bemanning och rekrytering: Ansvara för hela konsultprocessen genom att rekrytera, bearbeta och ha löpande dialog med både nya och befintliga socionomkonsulter, främst via telefon och LinkedIn, samt säkerställa kvalitet, uppföljning och långsiktiga relationer.
Kompetensmatchning: Matcha konsulternas kompetens, erfarenhet och önskemål med rätt uppdrag och arbeta rådgivande och lösningsorienterat i dialogen för att skapa hållbara och träffsäkra tillsättningar.
Relationsbyggande: Ha daglig kontakt med kunder inom offentlig och privat sektor, såsom kommunal socialtjänst och andra välfärdsverksamheter, där du bygger relationer och fungerar som en strategisk partner inom kompetensförsörjningsfrågor.
Vi söker dig som
Har minst ett års erfarenhet av socionombemanning eller själv är socionom i grunden
Är flytande i svenska, både i tal och skrift då det kommer att användas i det dagliga arbetet
Motiveras av tydliga målsättningar och personlig utveckling
Trivs i en öppen kontorsmiljö och i nära samarbete med kollegor
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är en förtroendeingivande och kommunikativ person som trivs i en dynamisk och öppen arbetsmiljö. Du motiveras av att arbeta i ett engagerat team, samtidigt som du tar ansvar och gärna tar dig an nya utmaningar. Vi ser även att du har en lösningsorienterad inställning och ett starkt driv att nå uppsatta mål. Du brinner även för att bidra till en hållbar och flexibel välfärd där rätt kompetens finns på rätt plats.
