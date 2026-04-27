Konsultchef Dalarna
Konsultchef till Dalarna - med fokus på en av våra största kunder
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta bygga vår verksamhet i Dalarna och bli en nyckelperson i vår satsning på industrin. I den här rollen kommer du uteslutande arbeta med en av våra största kunder, där ditt uppdrag blir att bygga upp och utveckla affären långsiktigt.
Som konsultchef kombinerar du ledarskap, relationsbyggande och affärsutveckling. Du blir den viktiga länken mellan vår kunds behov och våra medarbetares - för att spela en central roll i Dalarnas utveckling.
Om rollen
I rollen som konsultchef får du ett arbeta med både människor och affärer. Du kommer att:
Driva rekryteringsprocesser - från behovsanalys till introduktion och uppföljning.
Bygga och utveckla relationer med industriföretag i regionen. Leda, coacha och stötta ditt team av konsulter ute på uppdrag.
Arbeta proaktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa långsiktiga samarbeten.
Du har en vardag med stort handlingsutrymme, nära till beslut och möjlighet att påverka - både din egen roll och vår tillväxt i regionen.
Vem vi tror att du är
Du är en engagerad och nyfiken person som trivs i mötet med andra. Kanske har du arbetat som ledare, inom bemanning eller industri tidigare - men det viktigaste för oss är inte ditt CV, utan din inställning.
Du vågar ta initiativ, gillar att bygga relationer och har en naturlig känsla för att skapa förtroende. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får vara både strategisk och operativ.
B-körkort är ett krav, och du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Det här erbjuder vi
En arbetsplats med engagerade kollegor och nära samarbete mellan kontoren
Frihet under ansvar - du planerar själv din vardag
Möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider
En värderingsstyrd kultur där människor alltid går först
Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter i ett växande företag.
Start enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka - sista ansökningsdag är söndag den 24 maj 2026. Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning som start.
Kontakt: Vid frågor, kontakta Platschef Johanna Rodell på telefon 070-517 26 71.
För svensk industri framåt
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Konsultias bemannings- och rekryteringslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Med schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad för våra kunder varje dag.
Om Konsultia
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och duktiga på att hitta guldkorn som andra missar.
Flexibilitet och hållbarhet Hos oss har du stor frihet att styra din egen vardag. Vi litar på att du tar ansvar för ditt uppdrag och ger dig utrymme att planera arbetet på ett sätt som fungerar för dig, konsulterna och kunderna. Vi erbjuder friskvård, företagshälsovård och regelbundna hälsoundersökningar - för ett hållbart arbetsliv.
Trygghet Vi värnar om våra medarbetare och om balans mellan arbete och fritid. Konsultia har haft en sund och stabil ekonomi sedan 2013.
Utvecklingsmöjligheter Vi arbetar med många välkända industriföretag, har en stark position i norra Sverige och expanderar nu nationellt. Många av våra chefer har rekryterats internt.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,52 av 5 i helhetsbetyg från våra kontorsanställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
https://konsultia.teamtailor.com
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
