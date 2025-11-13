Konsultchef Bygg








Om rollen
Har du passion för byggbranschen och gillar att kombinera affärer, ledarskap och relationsbyggande? Som Konsultchef inom byggverksamheten hos vår kund, får du en nyckelroll i att leda, utveckla och växa vår byggaffär. Du blir spindeln i nätet mellan kund, konsult och verksamhet - med frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka din egen vardag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för kundrelationer och utveckla befintliga samt nya samarbeten inom byggsektorn
Rekrytera, coacha och leda våra skickliga byggkonsulter
Driva affären framåt - från behovsanalys till bemannade uppdrag
Följa upp och utveckla både personal och kundprojekt för långsiktig framgång
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från byggbranschen, gärna i en ledande, projektledande eller rekryterande roll
Är affärsdriven och trivs i en roll där du kombinerar relationer och resultat
Har god kommunikationsförmåga och en naturlig känsla för service
Har B-körkort Meriterande är om du har erfarenhet av bemanning, konsultledning eller entreprenadverksamhet.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter
Frihet att påverka och bygga din egen kundportfölj
Ett engagerat team, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av energi, ansvar och laganda
Konkurrenskraftig lön och förmåner Ersättning
