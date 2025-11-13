Konsultchef Bygg

Daily Crew AB / Chefsjobb / Stockholm
2025-11-13


Om rollen
Har du passion för byggbranschen och gillar att kombinera affärer, ledarskap och relationsbyggande? Som Konsultchef inom byggverksamheten hos vår kund, får du en nyckelroll i att leda, utveckla och växa vår byggaffär. Du blir spindeln i nätet mellan kund, konsult och verksamhet - med frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka din egen vardag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Ansvara för kundrelationer och utveckla befintliga samt nya samarbeten inom byggsektorn

Rekrytera, coacha och leda våra skickliga byggkonsulter

Driva affären framåt - från behovsanalys till bemannade uppdrag

Följa upp och utveckla både personal och kundprojekt för långsiktig framgång

Vem är du?
Vi söker dig som:

Har erfarenhet från byggbranschen, gärna i en ledande, projektledande eller rekryterande roll

Är affärsdriven och trivs i en roll där du kombinerar relationer och resultat

Har god kommunikationsförmåga och en naturlig känsla för service

Har B-körkort Meriterande är om du har erfarenhet av bemanning, konsultledning eller entreprenadverksamhet.

Vi erbjuder

En spännande roll i ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter

Frihet att påverka och bygga din egen kundportfölj

Ett engagerat team, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av energi, ansvar och laganda

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Daily Crew AB (org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se

Arbetsplats
Daily Crew

Kontakt
Daily Crew
kontakt@dailycrew.se

Jobbnummer
9604168

