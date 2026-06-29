Konsultchef Arena Personal

Arena Personal Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Eskilstuna
2026-06-29


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Arena Personal fortsätter växa och söker ytterligare medarbetare till vårt framgångsrika team i Eskilstuna. Som Konsultchef hos oss erbjuds du en omväxlande vardag där relationer till såväl våra kunder som konsulter och kandidater ligger till grund för vårt arbete. Här kommer du arbeta med konsulter inom blue collar, främst inom lager, transport och logistik.
Hos oss blandas skratt och härlig stämning på kontoret med stort fokus på prestation och högt tempo. Vi är ett gäng vinnarskallar som firar våra framgångar och stöttar varandra vid utmaningar.

Information om tjänsten Rollen som Konsultchef hos oss är väldigt varierande, ingen dag är verkligen den andra lik. Du har ett helhetsansvar och driver dina egna rekryteringsprocesser med kontinuerlig uppföljning med både kund och kandidat under processens gång. Du upprättar kravprofil tillsammans med kund, skapar annons, gör urval, genomför intervjuer, referenstagningar och anställer. Vidare ansvarar du för den dagliga bemanningen och har personalansvar för dina konsulter som är ute på uppdrag. Du hanterar flera rekryterings- och bemanningsprocesser parallellt och det är viktigt att leverera i tid med högsta möjliga kvalitet. Du utgår från vårt kontor i centrala Eskilstuna och spenderar dina dagar på plats på kontoret samt ute hos våra kunder och konsulter i Eskilstuna med omnejd.

Vi erbjuder

Marknadsmässig lön

Kollektivavtal

Friskvårdsbidrag

Friskvårdstimmar 2h/veckan

Tjänstepension och försäkring enligt kollektivavtal

Fantastiska kollegor

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Kort och långsiktig bemanning/schemaläggning

Hantera rekryteringsprocesser från start till mål

Personalansvar/coaching/utveckling

Daglig kundkontakt med kontinuerliga kundbesök

Matchning mellan konsult och kunduppdrag

Merförsäljning

Bemästra resultatansvar

För att passa i rollen ser vi att du:

Har tidigare erfarenhet av branschen, gärna som Konsultchef mot blue collar

Besitter relevant erfarenhet av personalansvar och kundkontakt

Behärskar flytande svenska och engelska i tal och skrift

God systemvana

Har B-körkort

Känner du igen dig? Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag!

START: Enligt överenskommelse

OMFATTNING: Heltid

ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

STAD: Eskilstuna

URVAL: Sker löpande

KONTAKT: Malin Qvarsell, Gruppchef Eskilstuna, malin.qvarsell@arenapersonal.com

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6410142-2076443".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9984173

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