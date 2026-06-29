Konsultchef Arena Personal
Arena Personal Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Eskilstuna Visa alla personaltjänstemannajobb i Eskilstuna
2026-06-29
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Arena Personal fortsätter växa och söker ytterligare medarbetare till vårt framgångsrika team i Eskilstuna. Som Konsultchef hos oss erbjuds du en omväxlande vardag där relationer till såväl våra kunder som konsulter och kandidater ligger till grund för vårt arbete. Här kommer du arbeta med konsulter inom blue collar, främst inom lager, transport och logistik.
Hos oss blandas skratt och härlig stämning på kontoret med stort fokus på prestation och högt tempo. Vi är ett gäng vinnarskallar som firar våra framgångar och stöttar varandra vid utmaningar.
Information om tjänsten Rollen som Konsultchef hos oss är väldigt varierande, ingen dag är verkligen den andra lik. Du har ett helhetsansvar och driver dina egna rekryteringsprocesser med kontinuerlig uppföljning med både kund och kandidat under processens gång. Du upprättar kravprofil tillsammans med kund, skapar annons, gör urval, genomför intervjuer, referenstagningar och anställer. Vidare ansvarar du för den dagliga bemanningen och har personalansvar för dina konsulter som är ute på uppdrag. Du hanterar flera rekryterings- och bemanningsprocesser parallellt och det är viktigt att leverera i tid med högsta möjliga kvalitet. Du utgår från vårt kontor i centrala Eskilstuna och spenderar dina dagar på plats på kontoret samt ute hos våra kunder och konsulter i Eskilstuna med omnejd.
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Friskvårdstimmar 2h/veckan
Tjänstepension och försäkring enligt kollektivavtal
Fantastiska kollegor
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kort och långsiktig bemanning/schemaläggning
Hantera rekryteringsprocesser från start till mål
Personalansvar/coaching/utveckling
Daglig kundkontakt med kontinuerliga kundbesök
Matchning mellan konsult och kunduppdrag
Merförsäljning
Bemästra resultatansvar
För att passa i rollen ser vi att du:
Har tidigare erfarenhet av branschen, gärna som Konsultchef mot blue collar
Besitter relevant erfarenhet av personalansvar och kundkontakt
Behärskar flytande svenska och engelska i tal och skrift
God systemvana
Har B-körkort
Känner du igen dig? Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag!
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
STAD: Eskilstuna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Malin Qvarsell, Gruppchef Eskilstuna, malin.qvarsell@arenapersonal.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6410142-2076443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9984173