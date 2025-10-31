Konsultchef - outsourcing inom redovisning
Azets är en internationell aktör inom ekonomi, lön, HR och revision med över 600 medarbetare i Sverige och 9 000 globalt. Med det förvärv vi nyligen genomförde av en del av KPMG:s verksamhet har vi blivit dubbelt så många medarbetare i Sverige och utökat vårt tjänsteutbud till att inkludera även revision och närliggande tjänster. I vår starka tillväxt söker vi en driven Konsultchef till vår Malmöavdelning mot redovisningskunder. Här får du möjlighet att vara en central del i att vidareutveckla vår affär och leda ett team mot framgång.
Som konsultchef spelar du en central roll i att utveckla teamet och affären mot outsourcingkunder inom redovisning. Du bygger starka kundrelationer och stödjer tillväxten, samtidigt som du leder en handfull konsulter mot uppsatta mål.
Du fokuserar på både gruppens resultat och den individuella konsultens utveckling och välmående. Genom att arbeta utifrån Azets värderingar säkerställer du nöjda kunder och lönsam leverans med hög kvalitet, samtidigt som du driver kund- och medarbetarlönsamhet för att bidra till Azets framgång. Det här är en delad roll, där du utöver ledarskapet även har operativt ansvar för ett antal kunder där du utför processen från löpande bokföring till bokslut.
Dina huvudsakliga fokusområden:
* Personalansvar - Säkerställa att teamet mår bra, utvecklas och når sina mål.
* Resultatuppfyllnad - Driva teamet mot uppsatta mål och säkerställa att leveransen håller högsta standard.
* Kund- och leveransansvar - Bygga och fördjupa kundrelationer, säkerställa kvalitet och lönsamhet i kundleveransen.
* Strategisk förankring och implementering - Säkerställa att våra långsiktiga strategier genomförs och att vi fortsätter växa.
* Operativt ansvar för ett mindre antal nyckelkunder - du arbetar praktiskt i uppdragen och säkerställer att kundens behov möts på bästa sätt.
Vi söker dig som har:
* Tidigare erfarenhet som ledare eller chef
* Erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt
* Gedigen erfarenhet inom redovisning
* God förståelse för vad som driver både kund- och medarbetarlönsamhet
* Professionella kunskaper i svenska och engelska
* Goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom konsultbranschen.
Som ledare är du strukturerad och målfokuserad, samtidigt som du har förmågan att inspirera och engagera ditt team. Du är van att hantera utmaningar, säkerställa att projekt slutförs och att dina medarbetare får det stöd de behöver för att lyckas. Din kommunikationsförmåga gör att du både når ut till ditt team och våra kunder på ett effektivt och inspirerande sätt.
Vi på Azets
Azets är ett företag som ständigt strävar mot förbättringar vare sig det gäller kvalité, kundrelationer, system eller medarbetarperspektivet. Vi erbjuder Smarter working - ett arbetssätt som ger dig flexibilitet att arbeta både hemifrån med en ordentlig arbetsplats och på kontoret för en bra balans mellan arbete och privatliv. Som chef får du arbeta med kompetenta chefskollegor och medarbetare i ett nära samarbete. Azets fokuserar på att stärka sina ledare och du får mycket stöd och utveckling i din chefsroll.
Om du vill arbeta på en arbetsplats där du kan göra en verklig skillnad och ha möjlighet att växa och utvecklas i din karriär, då är detta en möjlighet du inte vill missa, ansök nu och bli en av våra Amazing Leaders! Urval sker löpande, välkommen in med ansökan.
Frågor:
Pernilla Werder, Department Manager, pernilla.werder@azets.com
Helena Persson, Talent Acquistion & Employer Branding, helena.persson@azets.com
