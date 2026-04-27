Konsultativa demenssjuksköterskor!
2026-04-27
Ref: 20260801
Vill du använda din sjuksköterskekompetens på ett nytt sätt, höja blicken från patientansvaret och arbeta mer övergripande med utveckling, handledning och kunskap?
Rollen passar dig som vill ta nästa steg i din sjuksköterskekarriär och använda din kliniska erfarenhet i ett utvecklingsinriktat uppdrag.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt specialistteam inom demens, psykiatri och diabetes. Tillsammans arbetar vi konsultativt gentemot verksamheter inom både HSL och SoL för att utveckla kvaliteten i den kommunala vården. Du får stor möjlighet att planera ditt arbete i samråd med Sektionschef och resten av teamet, i syfte att påverka hur kunskap och utvecklingsinsatser genomförs i verksamheterna.
Vårt uppdrag är att stärka kompetensen i verksamheterna och bidra till att Malmöbor med kognitiv sjukdom får rätt stöd i rätt tid, så att tex fler kan bo kvar hemma längre.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som konsultativ demenssjuksköterska är du en kunskapsresurs och rådgivare i organisationen. Till skillnad från traditionella sjuksköterskeroller arbetar du konsultativt gentemot sjuksköterskor, undersköterskor och andra professioner för att stödja och utveckla vården kring personer med kognitiv sjukdom, detta innebär att du inte har patientansvar.
I rollen kommer du bland annat att:
Ge stöd och rådgivning till personal, patienter/brukare och anhöriga
Handleda och utbilda personal inom demensområdet
Arbeta konsultativt i komplexa ärenden och bidra till samordning i vårdkedjan
Samarbeta med Silviasystrar kring personcentrerad demensvård
Bidra till utveckling av arbetssätt, kunskap och kvalitet - bland annat genom arbete med BPSD och omvärldsbevakning
Arbetet innebär ett tydligt helikopterperspektiv där du får möjlighet att påverka strukturer, arbetssätt och kompetens i verksamheter över hela Malmö stad.
Vi erbjuder:
Individuellt anpassad introduktion och mentorskap
Kompetensutveckling och deltagande i professionella nätverk
Arbetstid måndag-fredag dagtid med flextid
Förmånlig semesterväxlingKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst tre års erfarenhet av arbete inom demensområdet.
Du har också:
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God förståelse för relevant lagstiftning och riktlinjer
God digital kompetens
Det är meriterande om du har:
Specialistsjuksköterska inom demens eller Silviasjuksköterska
Erfarenhet av arbete med BPSD och komplexa vårdbehov hos äldre
Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av handledning och utbildning
Kunskap i dokumentationssystemet Procapita
För att trivas i uppdraget behöver du känna dig trygg i att arbeta självständigt och i en konsultativ roll där du stöttar och vägleder andra.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan anpassa hur du förmedlar kunskap utifrån situation och målgrupp, exempelvis vid handledning eller utbildningsinsatser.
Du är strukturerad och analytisk och kan bidra med perspektiv och lösningar i mer komplexa ärenden. Rollen innebär många kontaktytor, därför behöver du ha god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta tillsammans med olika professioner.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Avdelningen för hälsa och förebyggande ansvarar för insatser inom områdena hälsofrämjande och förebyggande arbete. Avdelningen verkställer beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt har ett särskilt angeläget uppdrag med fokus på att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos våra äldre samt utveckla nya former för detta arbete.
Avdelningen för hälsa och förebyggande är hbtqi- certifierade. Hbtqi är ett samlingsbegrepp som avser homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och inter¬sexpersoner. Läs mer om Hälsa och förebyggandes arbete här: Hbtqi-certifiering visar på öppenhet och kompetens - Malmö stad
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer och kan därför komma att kalla till intervju under annonseringstiden, så vänta inte med din ansökan - sök nu!Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)Kontaktperson för detta jobb
Christina Hansson Ravanelli
Enhetschef
0768-598439christina.hanssonravanelli@malmo.se Så ansöker du
