Konsultativ demenssjuksköterska!
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2026-07-09
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Ref: 20261600
Har du några års erfarenhet som sjuksköterska inom demensområdet och vill göra skillnad på ett nytt sätt? Vill du använda din kompetens för att handleda kollegor och bidra till att fler Malmöbor får rätt stöd i rätt tid?
Då kan rollen som konsultativ demenssjuksköterska vara nästa steg i din karriär.
Hos oss använder du din specialistkompetens i ett tvärprofessionellt team med Silviasystrar, demens-, psykiatri- och diabetessjuksköterskor. Ni stärker tillsammans kompetensen i verksamheterna och bidrar till en god vård för Malmöbor med kognitiv sjukdom.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som konsultativ demenssjuksköterska är du en kunskapsresurs och rådgivare i organisationen. Till skillnad från traditionella sjuksköterskeroller arbetar du konsultativt gentemot sjuksköterskor, undersköterskor och andra professioner för att stödja och utveckla vården kring personer med kognitiv sjukdom, detta innebär att du inte har patientansvar.
I rollen kommer du bland annat att:
Ge stöd och rådgivning till personal, patienter/brukare och anhöriga
Handleda och utbilda personal inom demensområdet
Arbeta konsultativt i komplexa ärenden och bidra till samordning i vårdkedjan
Samarbeta med Silviasystrar kring personcentrerad demensvård
Bidra till utveckling av arbetssätt, kunskap och kvalitet – bland annat genom arbete med BPSD och omvärldsbevakning
Arbetet innebär ett tydligt helikopterperspektiv där du får möjlighet att bidra till att påverka strukturer, arbetssätt och kompetens i verksamheter över hela Malmö stad.
Vi erbjuder
Individuellt anpassad introduktion och mentorskap
Kompetensutveckling och deltagande i professionella nätverk
Arbetstid måndag–fredag dagtid med flextid
Förmånlig semesterväxling
Rollen ger dig stor frihet att planera och prioritera ditt arbete i samråd med sektionschef och teamet, med möjlighet att påverka hur kunskap och utvecklingsinsatser utformas och genomförs i verksamheterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst tre års erfarenhet av arbete inom demensområdet
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god förståelse för relevant lagstiftning och riktlinjer
Har god digital kompetens
Det är meriterande om du:
Är specialistsjuksköterska inom demens eller är Silviasjuksköterska
Har erfarenhet av arbete med BPSD och komplexa vårdbehov hos äldre
Har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Har erfarenhet av handledning och utbildning
Har kunskap i dokumentationssystemet Procapita
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att dela med dig av din kunskap. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och anpassar din kommunikation och kunskapsförmedling utifrån situation, målgrupp och individens förutsättningar, exempelvis i handledning och utbildning.
Du arbetar såväl i team som självständigt och är bekväm i en konsultativ roll där du stöttar och vägleder andra. Du har lätt för att skapa förtroende, samarbeta med olika professioner och kommunicera tydligt och lyhört. Vidare är du strukturerad och analytisk med förmåga att planera, prioritera och bidra med lösningar i komplexa ärenden. Du har också ett inkluderande förhållningssätt och värdesätter mångfald och olika perspektiv.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Avdelningen för hälsa och förebyggande ansvarar för insatser inom områdena hälsofrämjande och förebyggande arbete. Avdelningen verkställer beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt har ett särskilt angeläget uppdrag med fokus på att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos våra äldre samt utveckla nya former för detta arbete.
Avdelningen för hälsa och förebyggande är hbtqi- certifierade. Hbtqi är ett samlingsbegrepp som avser homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Läs mer om Hälsa och förebyggandes arbete här: Hbtqi-certifiering visar på öppenhet och kompetens - Malmö stad.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttp://www.malmo.se/jobb"
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer och kan därför komma att kalla till intervju under annonseringstiden, så vänta inte med din ansökan - sök nu!Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Jenny Oskarsson jennykristinaluise.oskarsson@malmo.se +46733176935 Jobbnummer
9997737