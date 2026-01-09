Konsult Tandläkare - Arrende
ARRENDE - centralt belägen klinik i Jönköping
Fullt utrustad tandvårdsklinik, exklusive OPG, med modernt journalsystem - Muntra - som hanterar hela vårdflödet.
Kliniken är centralt belägen i Jönköping, har hiss och är handikappanpassad. Goda parkeringsmöjligheter finns i närområdet och det är endast tre minuters promenad från Jönköpings centralstation.
Möjlighet för ARRENDE till en eller två noggranna och engagerade legitimerade tandläkare med intresse för kirurgi och högkvalitativ tandvård. Du värdesätter bästa möjliga behandling för patienten och arbetar med höga kvalitetskrav. Goda och hållbara behandlingsresultat är ett grundläggande krav.
Kliniken har stor utvecklingspotential och erbjuder goda möjligheter för rätt person. Vi tror starkt på principen rätt person på rätt plats.
Välkommen att kontakta oss.
Mer information lämnas efter inskickad ansökan.
