Konsult Senior projektledare inom IT flygbranschen
LH Affärsutveckling AB / Datajobb / Sigtuna Visa alla datajobb i Sigtuna
2026-02-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LH Affärsutveckling AB i Sigtuna
, Sollentuna
, Stockholm
, Gävle
, Falun
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-14Beskrivning
Vi söker en senior projektledare för att leda ett projekt som omfattar upphandling och implementering av ett nytt Radar Tracking Monitoring System, inklusive bullermätning.
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget innebär att ansvara för hela projektets livscykel - från kravinsamling till driftsättning. Arbetet omfattar att samla in och definiera verksamhets- och systemkrav, ta fram ett komplett förfrågningsunderlag samt genomföra en strukturerad upphandling inklusive utvärdering och avtalstecknande enligt gällande regelverk.
Efter genomförd upphandling ansvarar du för implementeringen av systemet, vilket inkluderar installation, integrationer, tester och utbildning av berörda användare, fram till driftsättning. Målet är att leverera ett modernt, säkert och effektivt system som möjliggör fortsatt analys med hög datakvalitet och starkt verksamhetsstöd.
Projektet tar sin utgångspunkt i en genomförd förstudie. Du ansvarar för att ta fram en detaljerad projektplan med tydlig tidslinje, budget och resursallokering för projektets olika aktiviteter. Rollen innefattar även att ta fram beslutsunderlag samt att löpande rapportera status, risker och framdrift till styrgruppen.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är resultatorienterad och proaktiv, med hög teknisk förståelse och god förmåga att samtidigt se och tillgodose verksamhetens behov. Du arbetar strukturerat och trivs med att leda både självständigt och i team. Du är flexibel, anpassningsbar och trygg i att hantera förändringar.
Du har ett naturligt ledarskap som engagerar och motiverar projektgruppen, samt en stark analytisk förmåga som gör att du effektivt kan hantera komplexa frågeställningar och säkerställa att projektets mål uppnås. Vidare har du god förståelse för processer, förändringsledning och kommunicerar tydligt och professionellt på alla nivåer.
Skall-krav
Erfarenhet av att leda komplexa verksamhets- och IT-implementeringsprojekt
Minst 7 års erfarenhet av projektledning
Certifiering inom projektledning (t.ex. XLPM)
Minst 3 års högskoleutbildning inom relevant område
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av upphandling och tillämpning av Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Erfarenhet av utbildning, processutveckling och/eller förändringsledning
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom flygplats- eller flygrelaterad verksamhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7230764-1842745". Arbetsgivare LH Affärsutveckling AB
(org.nr 559433-9029), https://lhaffarsutveckling.teamtailor.com
Kungsgatan 8 (visa karta
)
111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
LH Affärsutveckling Jobbnummer
9742963