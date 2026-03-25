Konsult/Interim: Teknisk testare Stockholm
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-25
Söker du ett långsiktigt uppdrag hos ett välkänt bolag? Jobba som konsult/interim Teknisk testare hos vår kund i Stockholm!
Vill du arbeta som Teknisk testare i ett av Sveriges mest centrala logistiksystem? Här får du vara med och utveckla och kvalitetssäkra logistiksystem som påverkar hela varuflöde hos vår kund som är en stor aktör inom livsmedelsbranschen. Du jobbar nära utvecklare och kravställare i ett agilt team där ditt arbete gör verklig skillnad. För dig som gillar komplexa system, samarbete och problemlösning finns stora möjligheter att utvecklas och bidra i en del av vår kunds verksamhet som har stor påverkan både inom och utanför organisationen. Uppdraget påbörjas snarast och pågår till årsskiftet 2026/27 med möjlighet till förläning upp till 3 år. Arbetet sker på plats hos kund minst 3 dagar i veckan.
Vi erbjuder dig
En miljö där teknik, samarbete och trivsel går hand i hand.
Ett socialt, inkluderande och prestigelöst team med hög kunskapsdelning
Möjlighet att arbeta i ett affärskritiskt och tekniskt komplext system
Ett långsiktigt konsultuppdrag med kontinuitet och utvecklingsmöjligheter
Variation i arbetsuppgifter med fokus på analys, test och problemlösning
Flexibelt arbetssätt med hybridupplägg
Det här gör du hos oss
Den tekniska miljön är komplex och består av ett centralt warehouse managementsystem med många integrationer och beroenden. Testningen är till största del manuell, där varje testfall är unikt och kräver noggrann analys. Rollen innebär ett stort fokus på data, systemflöden och kvalitetssäkring i en miljö där stabil drift är avgörande. I korthet kommer du:
Arbeta med systemtest och integrationstestning i ett omfattande logistiksystem
Skriva detaljerade testfall och dokumenterar testresultat i Jira/Xray
Analysera krav och säkerställer att funktionalitet är testbar
Utförá API-tester med verktyg som SoapUI
Arbeta dagligen med SQL för att verifiera och analysera data
Simulera data och testar flöden mellan flera system
Följa upp förändringar löpande med tillhörande test och rapportering
Samarbeta nära utvecklare, kravställare och andra funktioner i teamet
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett agilt team på ca 20 personer med roller som utvecklare, testare, kravställare och systemingenjörer. Teamet arbetar enligt Kanban, där test är en integrerad del av hela utvecklingsprocessen. Här deltar du i allt från kravdialoger till färdig leverans och arbetar löpande tillsammans med utvecklare i en nära och kommunikativ vardag. Teamet har en öppen, familjär och hjälpsam kultur med högt i tak. Här stöttar man varandra, delar kunskap och värdesätter initiativ.
Du arbetar från kontoret i Solna minst tre dagar i veckan, med möjlighet till distansarbete övriga dagar.
Mer om dig
Vi söker dig som är en erfaren Testare och mycket van att arbeta i konsultrollen. Du har flera års erfarenhet av test i komplexa och affärskritiska system och trivs i en roll där du arbetar hands-on med testning.
Du har god kunskap inom SQL och arbetar obehindrat med att analysera data i databaser. Du har erfarenhet av testverktyg som Jira/Xray och är bekväm med API-testning, exempelvis via SoapUI. Har du dessutom erfarenhet av stordatormiljöer, logistiksystem eller närliggande tekniker är det meriterande.
Som person är du analytisk, noggrann och nyfiken. Du gillar att arbeta strukturerat, skriva tydlig dokumentation och tänka brett i din testning. Du trivs i en social och öppen miljö där samarbete, kunskapsdelning och initiativ uppmuntras.
Välkommen med din ansökan ink. uppdaterat CV snarast där det tydligt framgår hur du matchar ovanställda krav.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada Digital Kontakt
Talent Business Partner
Madelene Larsson 0720030675
