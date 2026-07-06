Konsult/Interim Supporttekniker MS Dynamics BC
TNG Group AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Arbeta med support inom MS Dynamics Business Central i ett konsultuppdrag med start 1 september.
Vill du arbeta med support inom Microsoft Dynamics Business Central i en verksamhet där området växer? Nu söker vi en Support-/Servicedesktekniker för ett konsultuppdrag med start den 1 september och en uppdragslängd på sex månader. Du blir en del av ett team som arbetar nära verksamheten med support, felsökning och användarstöd inom Dynamics Business Central. Här får du möjlighet att bidra i en miljö där kvalitet, service och samarbete står i fokus.
Vi erbjuder dig
Ett konsultuppdrag där du blir en viktig del av en växande satsning inom Microsoft Dynamics.
Hos vår kund får du:
Arbeta med Microsoft Dynamics Business Central i en verksamhet under utveckling.
Ett konsultuppdrag på sex månader med start den 1 september.
Samarbeta med erfarna kollegor inom Microsofts ekosystem.
En varierad roll med nära kontakt med användare och verksamhet.
Det här gör du hos oss
Ger support till användare i Microsoft Dynamics Business Central.
Hanterar inkommande supportärenden och felsöker incidenter.
Prioriterar, följer upp och dokumenterar ärenden.
Samarbetar med verksamhet och tekniska specialister för att lösa problem.
Bidrar till en hög servicenivå och en positiv användarupplevelse.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett team som arbetar med support och service inom Microsoft Dynamics Business Central. Rollen innebär ett nära samarbete med både användare och kollegor inom IT och verksamheten. Mer information om arbetsplats, placering och arbetssätt delas i nästa steg av processen.
Mer om dig
Du har har erfarenhet av att arbeta i en servicedesk- eller supportroll och trivs med att hjälpa användare och lösa tekniska problem. Du har arbetat med Microsoft Dynamics Business Central och erfarenhet V andra affärssystem är meriterande. Du arbetar strukturerat, kommunicerar tydligt och har ett serviceinriktat arbetssätt. Du är van att samarbeta med olika intressenter och motiveras av att ge användarna ett professionellt stöd.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada Digital AB Kontakt
Talent Business Partner
Madelene Larsson 0720030675 Jobbnummer
9994012