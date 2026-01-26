Konsult / Interim inom Delphi i Stockholm
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du konsult eller interim och söker nytt uppdrag inom Delphi där du får verka inom säkerhetsbranschen? Läs då vidare!
Vi söker just nu en erfaren Delphi-konsult till ett uppdrag inom säkerhetsbranschen med fokus på vidareutveckling och förvaltning av ett omfattande verksamhetssystem. Detta är ett längre heltiduppdrag på konsultbasis med planerad start i februari 2026. Du blir en del av ett team som arbetar med både äldre och mer modern teknik samt stödjer kundunika förändringsbehov i systemet.
Vi erbjuder dig
Som Delphi-konsult i detta uppdrag får du en central roll i ett tekniskt viktigt system som används i kritiska processer inom säkerhetsbranschen. Du arbetar nära både interna utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter för att säkerställa leverans av högkvalitativa lösningar. Uppdraget innebär variation i arbetsuppgifter och stora möjligheter att påverka resultatet i nära samarbete med teamet.
Det här gör du hos oss
Sätta dig in i, vidareutveckla och bidra till ett omfattande verksamhetssystem med komplexa affärsregler och kundspecifika behov
Utveckla ny funktionalitet samt hantera beställningar från flera kunder som behöver implementeras
Samarbeta i team med både äldre och mer modern teknik
Utföra integrationer och arbeta med backend-funktionalitet mot servrar och databaser
Stötta i planering för framtida modernisering och tekniska lösningar
Ditt team och arbetsplats
Du kliver in i ett team med både äldre systemexpertis och resurser som arbetar med mer moderna tekniker. Teamet är geografiskt placerat i Stockholm och Lund, med möjlighet att arbeta hybrid och med fysiska träffar någon gång i månaden om så önskas.
Mer om dig
Du har erfarenhet av systemutveckling i Delphi / Pascal
Arbeta med Microsoft Server / MSSQL
Arbetat med integrationer mot andra system (t.ex. ekonomisystem och tjänster)
Förståelse för serverarkitektur och infrastrukturområden
Du har god förståelse för komplexa verksamhetssystem och kan snabbt sätta dig in i tekniska detaljer
Du är självständig, initiativtagande och trivs med att driva uppgifter framåt
Du har vana av att arbeta i team och kommunicera tydligt med både tekniker och verksamhet
Du ser värdet i att leverera robust och välstrukturerad kod
Vi ser gärna att du är tillgänglig rätt så omgående, men om du är tillgänglig längre fram kan det ändå vara aktuellt om det är rätt match. Om inte annat så tar vi gärna emot din ansökan och håller kontakten för framtida uppdrag!
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada Digital Jobbnummer
9705792