Konsult / Interim - Product Marketing Manager
TNG Group AB / Datajobb / Solna
2025-11-07
Vi söker en konsult / Interim - Product Marketing Manager i Stockholm för ett konsultuppdrag med start rätt så omgående!
Vi söker en erfaren Product Marketing Manager för ett spännande konsultuppdrag hos ett snabbväxande techbolag i Stockholm. Uppdraget innebär att driva go-to-market-strategier, positionering och budskap för bolagets produkter i nära samarbete med produkt- och säljteam.
Vi erbjuder dig
• En roll med stort ägandeskap.
• Möjlighet att göra skillnad och påverka hela marknadsavdelningen.
• Ett varierat och utvecklande uppdrag med många spännande samarbeten.
• En inkluderande arbetsmiljö med ett engagerat och kompetent team.
Det här gör du hos oss
• Ansvara för produktlanseringar och kommunikation mot både B2B- och B2C-marknader.
• Utveckla värdebudskap, kampanjmaterial och säljstöd.
• Arbeta datadrivet för att optimera marknadsföring och kundresor.
• Samarbeta tvärfunktionellt med produkt, sälj och design.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett sammansvetsat team som jobbar tillsammans. Vi erbjuder en hybrid arbetsmodell, med bas i centrala Stockholm.
Mer om dig
• Har flera års erfarenhet av produktmarknadsföring, gärna inom SaaS eller tech.
• Är strategisk men gillar att kavla upp ärmarna.
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Vi söker konsulter som är tillgängliga rätt så omgående, men vi ser också att vi kommer ha behov framåt så hör gärna av dig eller gör en ansökan om du också kommer vara tillgänglig längre fram. Vi har dig gärna i vårt nätverk för framtida uppdrag!
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Head of Consulting
Mathias Jonsson mathias.jonsson@adadigital.se
9594949