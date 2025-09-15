Konsult/Interim - Business Analyst i Stockholm
2025-09-15
Vi söker nu för kunds räkning flera Business Analysts för ett längre uppdrag i Stockholm!
I rollen som Business analyst får du möjlighet att kombinera datadriven analys med verksamhetsnära kravarbete och bidra till insiktsbaserad beslut i en modern och utvecklingsorienterad miljö. Här är du med och skapar affärsvärde från dag ett - i nära samarbete med både teknik och verksamhet.Uppdraget löper i sex månader med möjlighet till förlängning och start sker så snart som möjligt. Du utgår från kundens kontor i centrala Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett team där data och insikter spelar en central roll i verksamhetens utveckling. Uppdraget är en del av ett prioriterat projekt med högt fokus på att stärka organisationens datakapacitet. Här möter analys affärsnytta, och din förmåga att förstå behov och omsätta dem till lösningar är avgörande. Arbetet präglas av ett högt förtroende inom teamet, ett nära samarbete mellan affär och IT samt en kultur där transparens, lärande och nyfikenhet uppmuntras.
Det här gör du hos oss
• Fångar upp och omsätter verksamhetsbehov till datadrivna lösningar
• Arbetar med kravställning i nära samarbete med affär och IT
• Analyserar stora datamängder och deltar i datamodellering
• Bidrar till utveckling av rapporter och dashboards i Power BI
• Säkerställer datakvalitet och arbetar med kopplingar till källdata
• Kravinsamling, behovsanalys och facilitering av dialog mellan verksamhet och utveckling
Ditt team och arbetsplats
Du arbetar i ett tvärfunktionellt team med kompetenser inom analys, krav och utveckling. Tillsammans bidrar ni i ett strategiskt projekt som syftar till att stärka organisationens datakapacitet och skapa effektiva datadrivna beslutsunderlag. Uppdraget är placerat i centrala Stockholm med möjlighet till hybridarbete.
Mer om dig
Vi söker dig som är analytisk, kommunikativ och van att arbeta verksamhetsnära. Du trivs i rollen som brygga mellan affär och teknik och har god förmåga att strukturera komplex information. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du:
• Har arbetat med stora datamängder och datamodellering
• Har god kunskap i Power BI, DAX, SQL och visualisering
• Förstår vikten av datakvalitet och källdatakopplingar
• Har erfarenhet av kravarbete i datadrivna projekt
• Har dokumenterad erfarenhet av kravanalys och behovsdefinition
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
