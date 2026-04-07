Konsult inom Systemutveckling och arkitektur
2026-04-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om rollen Som konsult inom systemutveckling arbetar du med tekniskt krävande uppgifter i moderna såväl som komplexa och ibland oväntade miljöer, anpassade efter din inriktning och erfarenhet, till exempel:
Backend-utveckling: Design och implementation av robusta tjänster och API:er i produktionsmiljö. Du skriver kod som håller, skalas och underhålls över tid.
Fullstack-utveckling: Arbete i hela kedjan med fokus på kvalitet och teknisk korrekthet snarare än bredd för breddens skull.
Systemarkitektur & integration: Du designar och tar ansvar för tekniska lösningar i komplexa miljöer - med förståelse för hur enskilda komponenter påverkar helheten, och hur beslut idag påverkar systemet imorgon.
Uppdragen kan variera i karaktär - vissa kunder arbetar i moderna molnbaserade miljöer, andra i etablerade legacy-system eller stordatormiljöer. Vi ser det som en styrka att trivas i båda världarna och att kunna sätta sig in i och arbeta med system oavsett ålder eller arkitektur.
Rollen är operativ och tekniskt fokuserad - du levererar kvalitetskod och välgrundade arkitekturlösningar.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen, praktisk erfarenhet av systemutveckling i professionella miljöer, och som trivs med att gå på djupet tekniskt snarare än på bredden. Kanske har du en förkärlek för att lösa problem som andra tycker är krångliga, eller ett genuint intresse för hur äldre system egentligen fungerar under ytan.
Du ser rollen som konsult som ett framtidsyrke och vill bygga karriär genom att utvecklas i den tillsammans med oss och våra kunder - och du vill arbeta i en miljö där neurodiversitet ses som en styrka.
Vi erbjuder anpassningar i onboarding, kommunikation och arbetsmiljö.
Krav för rollen
För att vara aktuell för rollen behöver du:
Erfarenhet inom systemutveckling i produktionsmiljö
Praktisk erfarenhet av systemarkitektur - att designa, utvärdera och ta ansvar för tekniska lösningar på systemnivå
Djupa kunskaper i flera moderna språk, t.ex. Java, C#, Python, TypeScript eller SQL
Djupa kunskaper i användandet av moderna utvecklingsverktyg och arbetsflöden - CI/CD, versionshantering, containerisering (t.ex. Docker/Kubernetes)
Vana vid molnmiljöer, t.ex. AWS, Azure eller GCP
Vana vid att använda verktyg för versionshantering, till exempel github, gitlab, bitbucket eller liknande
God förståelse för testning, kodkvalitet och underhållbar arkitektur
Du vill arbeta i rollen som konsult
En diagnos inom autismspektrumet
Behärskar svenska och engelska
Meriterande
Högre utbildning inom STEM, datavetenskap, datateknik eller annat relevant område
Erfarenhet av att arbeta med eller integrera AI-verktyg och LLM:er i utvecklingsmiljö
Ta fram AI lösningar
Bekväm med att arbeta i stordatormiljöer (mainframe) eller liknande udda och ovanliga tekniska miljöer
Förmåga att sätta sig in i och underhålla system byggda på äldre teknologier och arkitekturer
Erfarenhet av högt belastade system eller miljöer med krav på hög tillgänglighet
Erfarenhet av Linux
Domänkunskap inom bank, finans, försäkring eller energi
Dina förmågor är viktigare för oss än dina formella meriter!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via vårt formulär nedan. Urval sker löpande.
Frågor
Vid frågor är du mycket välkommen att kontakta Malin Allard. (malin.allard@auticon.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
