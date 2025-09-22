Konsult inom systemsäkerhet och risk management
Nu söker vi på Combitech dig med erfarenhet av system-/produktsäkerhet, för konsultuppdrag hos någon av våra kunder, gällande utveckling/vidmakthållande av militära tekniska system.
Tycker du det är viktigt att personal inom Sveriges försvarsmakt och dess samarbetspartners har säkra och användarvänliga system i sitt arbete? Då är Combitech rätt val för dig. Här får du jobba med systemsäkerhet för olika typer av militära tekniska system (dvs. system-/produktsäkerhet.
Din roll som konsult
Du har en viktig roll i att medverka till att systemsäkerhet beaktas vid utveckling av militära tekniska system. Du kommer jobba med teknik i framkant, och tillsammans med kunder och kollegor medverkar du i planeringen och genomförandet av systemsäkerhetsprocessen så att ställda säkerhetskrav uppfylls. Det innefattar bl.a. att genom riskanalyser identifiera, analysera och minimera ett tekniskt systems risker i syfte att förebygga potentiella olyckor med skada på person, egendom och yttre miljö.
Analyserna innefattar systemets hela livscykel med dess hårdvara, programvara och interaktion med användaren och externa system, och genomförs i nära samarbete med konstruktörer, utvecklare och användare. Du kommer att vara delaktig i processen från utveckling av ett system tills det blir godkänt för användning.
Vi har under trettio år arbetat inom olika branscher såsom försvar, myndigheter och industri, med allt från undervattensfarkoster, ytfartyg och stridsflygplan, till lednings-, sensor- och vapensystem samt hjul-/bandfordon. Våra avtal med en mängd stora företag och myndigheter möjliggör och ger oss förmånen att nyttja vår mångåriga samlade kunskap och erfarenhet till att medverka i att utveckla säkra, tillförlitliga och användarvänliga system till bl.a. vårt svenska försvar, som nu utvecklas och expanderar i snabb takt.
Combitech har olika kompetensutvecklingsprogram, ibland i samarbete med kunder, och tillhandahåller ett stort antal kurser där våra egna konsulter är kursledare. Vår enhet har kurser inom systemsäkerhet, så du har även möjlighet att vara kursledare i någon av dessa om du har ett pedagogiskt intresse.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av system-/produktsäkerhet. Vi tror att din bakgrund är inom försvaret eller som högskole-/civilingenjör inom något teknikområde. Har du erfarenhet av militära tekniska system som användare eller tekniker är det meriterande.
Du är utåtriktad, driven och har en känsla för ansvar vilket gör att självständigt arbete och nära kundsamarbeten är något du trivs med. Ditt teknikintresse och vilja att jobba med många kontaktytor gör att du kommer trivas i rollen som systemsäkerhetskonsult.
Du har en positiv grundsyn, lätt för att kommunicera och tycker att samarbete med kollegor är viktigt för att du ska trivas.
Många av våra kunder jobbar i en internationell miljö och därför är det viktigt att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Kontaktperson/rekryterande chef: Göran Ekberg, +46 73 4372622
